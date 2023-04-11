محافظ أسوان يتابع معدلات الإنجاز الجارية بمشروعات المبادرة الرئاسية بقرية إقليت

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وحدة حياة كريمة بإستمرار الجولات الميدانية لتفقد نسب ومعدلات التنفيذ بمختلف المشروعات مع تذليل العقبات والمشكلات أولاً بأول بجميع القرى والنجوع المستهدفة.

وجاء ذلك فى إطار حرصه على دفع معدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كرمية).

ومن جانبه، أكد المهندس ناجح مصطفى مدير وحدة حياة كريمة على القيام بجولة ميدانية لقرية إقليت بمركز كوم أمبو والتى تضم 16 قرية ونجع وتابع بإجمالى 5200 نسمة.

وأشار إلى أنه تم تفقد مشروعات إنشاء وحدة طب الأسرة ، وإنشاء مدرسة جبل الزلط للتعليم الأساسى ، وتطوير ورفع كفاءة مركزى شباب عرب كيما والرغامة البلد وذلك بنسب 98% لكل مشروع ، بالإضافة إلى تفقد مشروعات إنشاء العمارات السكنيه بعرب كيما ، والمجمع الخدمى والزراعى ووحدة الإسعاف بإقليت، وأيضاً إنشاء محطة رفع الصرف الصحى الفرعية بفطيرة ومركز شباب فطيرة بحرى بنسب 95 % لكل مشروع.

وأوضح المهندس ناجح مصطفى أن تم أيضاً تفقد الأعمال الجارية بمشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بالقرية الرئيسية وتوابعها ، ومشروع إنشاء محطة معالجة أبووير بنسب 85 % لكل مشروع، علاوة على تفقد مشروع إنشاء سوق المواشى بأبووير بنسبة 75% ، وأيضاً مشروع إنشاء محطة مياه فطيرة بنسبة 70 %.

و لفت إلى أنه خلال الجولة الميدانية تم التشديد على الإلتزام بتعليمات محافظ أسوان بمواصلة التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتكثيف الجهود ورفع معدلات التنفيذ ، مع الإهتمام بأعمال اللاند سكيب وتنسيق الموقع العام حول المشروعات التى وصل تنفيذها 100% بحيث تتناسب مع الهوية البصرية المميزة لأسوان.

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