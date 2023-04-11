الثلاثاء 11 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسوان يتابع معدلات الإنجاز الجارية بمشروعات المبادرة الرئاسية بقرية إقليت

مشروعات حياة كريمة
مشروعات حياة كريمة

 كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وحدة حياة كريمة بإستمرار الجولات الميدانية لتفقد نسب ومعدلات التنفيذ بمختلف المشروعات مع تذليل العقبات والمشكلات أولاً بأول بجميع القرى والنجوع المستهدفة. 

وجاء ذلك فى إطار حرصه على دفع معدلات الإنجاز بمشروعات المبادرة الرئاسية (التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كرمية). 

ومن جانبه، أكد المهندس ناجح مصطفى مدير وحدة حياة كريمة على القيام بجولة ميدانية لقرية إقليت بمركز كوم أمبو والتى تضم 16 قرية ونجع وتابع بإجمالى 5200 نسمة. 

وأشار إلى أنه تم تفقد مشروعات إنشاء وحدة طب الأسرة ، وإنشاء مدرسة جبل الزلط للتعليم الأساسى ، وتطوير ورفع كفاءة مركزى شباب عرب كيما والرغامة البلد وذلك بنسب 98% لكل مشروع ، بالإضافة إلى تفقد مشروعات إنشاء العمارات السكنيه بعرب كيما ، والمجمع الخدمى والزراعى ووحدة الإسعاف بإقليت، وأيضاً إنشاء محطة رفع الصرف الصحى الفرعية بفطيرة ومركز شباب فطيرة بحرى بنسب 95 % لكل مشروع. 

وأوضح المهندس ناجح مصطفى أن تم أيضاً تفقد الأعمال الجارية بمشروع إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بالقرية الرئيسية وتوابعها ، ومشروع إنشاء محطة معالجة أبووير بنسب 85 % لكل مشروع، علاوة على تفقد مشروع إنشاء سوق المواشى بأبووير بنسبة 75% ، وأيضاً مشروع إنشاء محطة مياه فطيرة بنسبة 70 %. 

و لفت إلى أنه خلال الجولة الميدانية تم التشديد على الإلتزام بتعليمات محافظ أسوان بمواصلة التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية لتكثيف الجهود ورفع معدلات التنفيذ ، مع الإهتمام بأعمال اللاند سكيب وتنسيق الموقع العام حول المشروعات التى وصل تنفيذها 100% بحيث تتناسب مع الهوية البصرية المميزة لأسوان. 

IMG-20230411-WA0034
IMG-20230411-WA0034
IMG-20230411-WA0033
IMG-20230411-WA0033
IMG-20230411-WA0031
IMG-20230411-WA0031
أسوان التطوير الشامل للريف المصري المبادرة الرئاسية حياة كريمه كافة الجهات المعنية مركز كوم أمبو مشروعات المبادرة الرئاسية اقلية

الأكثر قراءة

تفاصيل مثيرة فى مقتل «فاطمة» على يد زوجها بدهشور

إصابة 6 عمال فى انقلاب سيارة ربع نقل على طريق الواحات بالجيزة

بدء الاستعدادات لتشكيل الفريق المصري المشارك في أولمبياد المعلوماتية 2023

أمطار متوسطة على مدينة الضبعة (صور)

محافظ بورسعيد يستقبل نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس

شريف أبوالنجا: الواسطة أمر «غير موجود» إطلاقا فى القبول بمستشفى 57357

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

عن محمد رفعت وعبدالرحمن الدروى

جمال زايدة

قوة الإبداع

جمال رشدي

انضمام مصر إلى بنك التنمية الجديد "بريكس"‏

أمل زيادة

سره الباتع

الحسين عبدالرازق

أطول مائدة إفطار!

حسين دعسة

روسيا وأمريكا وإسرائيل.. حرب معلومات مضللة فى الشرق الأوسط

ماجد حبته

حلم الاستقلال الأوروبى

محمد المعتصم

فى انتظار «جعفر العمدة»

صور

ندوة يوسف زيدان في بيت الشعر العربي

كأس مصر.. مباراة الأهلى وبيراميدز

كنائس مصر تحتفل بـ«أحد السعف»

محطة تل أبيب

المزيد

مناصرون لفلسطين يطلقون تطبيقا إلكترونيا لوقف المساعدات المالية لإسرائيل من أمريكا

نتنياهو: الحكومة الإسرائيلية الحالية مستمرة لمدة 4 سنوات

رئيس الوزراء الإسرائيلى: قصفنا غزة بـ50 طنًا من المتفجرات فى ليلة واحدة