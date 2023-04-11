كاتب صحفي عن تقرير "واشنطن بوست": مجرد محاولة لإثارة البلبلة

قال الكاتب الصحفي أسامة السعيد، إن نشر صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية تقارير مغلوطة عن مصر، ليست المرة الأولى.

وأشار "السعيد"، خلال مداخلة مع فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الثلاثاء، إلى أن نفي الكرمين لما جاء في التقرير الذي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" عن مصر، متوقع؛ لأنه لا يوجد في التقرير ما يُمكن الاعتماد عليه كدليل حقيقي على حدوث ما جرى تسريبه.

وتابع "النفي الروسي يؤكد أن هذه المزاعم مجرد اختلاق ومحاولة للدسيسة وإثارة البلبلة وتشويه الموقف المصري المتوازن منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية".

