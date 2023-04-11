سويلم: معظم مساحة مصر صحراء لقلة الأمطار

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، في فعاليات الجلسة الحوارية التي نظمتها الغرفة التجارية الأمريكية بالقاهرة تحت عنوان "دور رائد للقطاع الخاص"، وذلك بحضور عدد من رؤساء وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية وخبراء المياه والمهتمين بالشأن المائي ورئيس وأعضاء الغرفة التجارية الأمريكية وعدد من الشركات العاملة في مجال المياه.

وفي كلمته، أشار الدكتور سويلم للمجهودات الكبيرة التي تبذلها مصر في مجال تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية، وإجراءات التعامل مع التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر، مع التأكيد على أهمية البحث العلمي في التعامل مع هذه التحديات وأهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي للتعامل مع هذه التحديات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس المعني بالمياه.

وأشار الدكتور سويلم إلى ما تواجهه مصر من تحديات مثل محدودية الموارد المائية والزيادة السكانية، مشيرا إلى أن معظم مساحة مصر هي عبارة عن صحراء بسبب قلة كميات الأمطار المتساقطة على مصر، كما تواجه مصر محدودية في الموارد المائية يقابلها احتياجات مائية تقدر بضعف الموارد المتاحة، وهو ما يدفع مصر لاستيراد منتجات غذائية بقيمة 10 مليار دولار سنوياً.

وتواجه مصر تحدياً آخر والمتمثل في المياه الجوفية العميقة في الصحاري والتي تعد مياه جوفية غير متجددة وتقع على أعماق كبيرة مما يستلزم حفر آبار بأعماق كبيرة قد تصل إلى حوالي 1 كيلومتر بالإضافة للتكلفة العالية للطاقة المستخدمة في رفع هذه المياه.

وأشار لما تمثله التغيرات المناخية من تحد إضافي يؤثر على مصر داخلياً وخارجياً سواء من خلال تأثير التغيرات المناخية على ارتفاع درجة الحرارة وما ينتج عنها من زيادة في الاستهلاك المائي، والتأثير غير المتوقع لتغير المناخ على منابع النيل، والتأثير على ارتفاع منسوب سطح البحر والذي يؤثر بدوره على المناطق الساحلية والتسبب في زيادة درجة ملوحة المياه الجوفية بشمال دلتا النيل، بالإضافة للسيول الومضية التي أصبحت اكثر تطرفاً في كمياتها ومواقع حدوثها.