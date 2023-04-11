10 شروط لتداول الذرة الصفراء المستوردة بالبورصة السلعية

أعلنت البورصة السلعية عن اشتراطات تداول الذرة الصفراء المستوردة، وتضمنت الشروط الواجب توافرها في الشركة المشترية:

1- العضوية في البورصة المصرية للسلع من خلال الرابط التالي http://www.emx.com.eg/MembersReg.aspx

2- عدم صدور أي أحكام على الشركة.

3-أن يكون النشاط الأساسي للشركة هو (مصنع أعلاف للدواجن) وألا تكون لها نشاط لتربية الدواجن أو أي أنشطة داجنة أخرى.

4-أن يكون مصنع الأعلاف صادر له ترخيص بالنشاط ومصنف من أنه ذو طاقة إنتاجية متوسطة (من 20 إلى 100) طن /يوم

5-إيداع مبلغ وقدره 50,000 جنيه في حساب البورصة المصرية للسلع كضمانة تداول يتم استردادها في نهاية فترة عمليات تداول الذرة الصفراء.

6-تصنيع الذرة الصفراء المشتراة كعلف للدواجن وذلك خلال مدة لا تزيد عن أسبوع.

7-أن يتم البيع فقط لصغار مربي الدواجن وطبقاً للكشف المعلن عنه من خلال البورصة المصرية للسلع ويحظر تداولها في الأسواق لغير ذلك الغرض.

8-تحرير إقرار يوقع من البائع والمشتري للعلف وطبقاً للنموذج المعد من قبل البورصة المصرية للسلع (على ورق الشركة ويمهر بخاتمها بعد توقيعه من ممثل الشركة القانوني واضافة تاريخ التوقيع) وترسل صورة الإقرار بعد تحريره ومرفق به بيان اسبوعي بكافة المعاملات التي تمت في هذا الشأن من الشركة على البريد الإلكتروني [email protected]

9-قبول الشركة لكافة الجهات المختصة بوزارة التموين والجهات الأخرى ذات الصلة للتفتيش على أعمال المصنع للتأكد من التزام الشركة بكافة الشروط الواردة في هذه القائمة وصحة البيانات المقدمة منها.

10-تحرير اقرار بالموافقة على الشروط السابق الاشارة اليها وطبقا للنموذج المعد من قبل البورصة المصرية للسلع (على ورق الشركة ويمهر بخاتمها بعد توقيعه من ممثل الشركة القانوني واضافة تاريخ التوقيع).

كانت قد بدءت البورصة المصرية للسلع برئاسة الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، اعتبارا من 8 أبريل الجاري، وحتى يوم 11 ابريل الجاري في استقبال طلبات مصانع أعلاف الدواجن لتسجيل عضويتها فى البورصة المصرية للسلع، حيث يتم التسجيل عبر الرابط الآتي:

‏http://www.emx.com.eg/MembersReg.aspx