الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 4 بتهمة التنقيب عن الآثار في الموسكي

حبس
حبس

أمرت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، حبس 4 متهمين بالتنقيب عن الآثار في الموسكي، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت وردت معلومات أكدتها التحريات إلى قسم شرطة الموسكي، تفيد بأنّ 4 أشخاص ينقبون عن الآثار أسفل أحد العقارات.

انتقلت الأجهزة الأمنية بالقاهرة إلى مكان البلاغ تبيّن صحته، وبتقنين الإجراءات تم استهداف العقار المُشار إليه وأمكن القبض على 4 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل العقار الذي استأجره أحدهم، وعُثر داخله على حفرة بعمق 3 أمتار.

كما تم ضبط الأدوات المستخدمة في أعمال الحفر والتنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

الموسكي التنقيب عن الآثار النيابة العامة التحريات

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