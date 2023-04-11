الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة شخص فى انفجار أنبوبة غاز داخل منزل بالشرقية

انفجار أنبوبة غاز
انفجار أنبوبة غاز

أصيب شخص بحروق من الدرجة الأولى، في وقوع حادث انفجار أنبوبة غاز في منزل بالشرقية، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

واستقبل مستشفى تلراك المركزي "عوض.أ.ح"، 65 سنة، مقيم قرية تلراك، دائرة مركز أولاد صقر، بمحافظة الشرقية، مصابًا بحروق من الدرجة الأولى، والثانية، وتبين إصابته بعد انفجار أنبوبة غاز بمنزله مما أحدث إصابته، وتقرر تحويله لمركز ههيا للحروق.

وفى سياق متصل، أصيب ممرض من محافظة الشرقية بحروق من الدرجة الأولى في انفجار أسطوانة أكسجين بعيادة خاصة يعمل بها، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكان مستشفى القرين المركزي قد استقبل "مختار. ع. م"، 38 سنة، ممرض بعيادة خاصة، ومقيم قرية الطويلة، مصابًا بحروق من الدرجة الأولى بنسبة 30%.

وتبين إصابته إثر حادث انفجار أسطوانة أكسجين في عيادة خاصة بقرية الطويلة بمقر عمله، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، ومحاولة إسعافه.

كما أصيب شاب من محافظة الشرقية، بحروق بعد أن تعدى عليه آخرون فى مشاجرة وأحرقوه، وتم تحرير المحضر اللازم.

وكان مستشفى القنايات المركزى، قد استقبل "عمرو.ن.ع" يبلغ من العمر 18 عامًا، مقيم مدينة القنايات بمحافظة الشرقية، مصابًا بحروق بنسبة 25%، بأنحاء الجسد.

وتبين وقوع إصابته إثر وقوع مشاجرة فى القنايات، وقام آخرون بالتعدي عليه وسكب بنزين وإضرام النيران بجسده مما أحدث إصابته بحروق بالجسد، وتم نقله لمستشفى القنايات المركزي والتي قررت تحويله لمستشفى ههيا للحروق.

وأصيب شخص بحروق من الدرجة الأولى، في وقوع حادث انفجار حريق بسبب انفجار أسطوانة غاز، وجارٍ تلقيه الإسعافات اللازمة.

واستقبل مستشفى ههيا المركزى «عبدالحميد.م.ن»، 57 سنة، مقيم قرية بني عامر، مصابًا بحروق من الدرجة الأولى بالوجه والساعدين بنسبة 30%. 

حروق انفجار أنبوبة غاز اصابة روق من الدرجة الأولى تلراك

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