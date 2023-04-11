الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كأس مصر.. قمصان: التتويج باللقب يعكس شخصية لاعبى الأهلى

سامي قمصان
سامي قمصان

عبر سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن سعادته الكبيرة بالتتويج بكأس مصر على حساب بيراميدز.

 

وأضاف قمصان: "الفوز يعطي الفريق ثقة كبيرة ويدفعه إلى قطع خطوة نحو بطولة جديدة ننافس عليها وهي كأس السوبر المصري:.  

 

واستكمل: "نشكر جماهير الأهلي ونهديها الفوز باللقب في المقام الأول، ونشكرها على الدعم المستمر لنا محليًّا وإفريقيًّا".

 

وأوضح قمصان: "اللاعبون أثبتوا بروحهم القتالية وتركيزهم أنهم أبطال وينافسون بشراسة على كل لقب، لأن هذه هي سمة شخصية لاعب النادي الأهلي على مر التاريخ".

 

واختتم: “نتمنى دوام الصحة والعافية للكابتن الخطيب، ونشكر كل جماهير الأهلي على الدعم اللامحدود طوال الوقت”.

 

البطولات التتويج الصحة والعافية السوبر المصرى الكابتن محمود الخطيب

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