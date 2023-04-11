كأس مصر.. قمصان: التتويج باللقب يعكس شخصية لاعبى الأهلى

عبر سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن سعادته الكبيرة بالتتويج بكأس مصر على حساب بيراميدز.

وأضاف قمصان: "الفوز يعطي الفريق ثقة كبيرة ويدفعه إلى قطع خطوة نحو بطولة جديدة ننافس عليها وهي كأس السوبر المصري:.

واستكمل: "نشكر جماهير الأهلي ونهديها الفوز باللقب في المقام الأول، ونشكرها على الدعم المستمر لنا محليًّا وإفريقيًّا".

وأوضح قمصان: "اللاعبون أثبتوا بروحهم القتالية وتركيزهم أنهم أبطال وينافسون بشراسة على كل لقب، لأن هذه هي سمة شخصية لاعب النادي الأهلي على مر التاريخ".

واختتم: “نتمنى دوام الصحة والعافية للكابتن الخطيب، ونشكر كل جماهير الأهلي على الدعم اللامحدود طوال الوقت”.