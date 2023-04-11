الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ كفر الشيخ يناقش عدداً من شكاوى وطلبات المواطنين

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، 17 شكوى وطلب للمواطنين في لقاء المواطنين، الذى عقد بديوان عام المحافظة، اليوم، لإيجاد الحلول العاجلة والفورية لشكاوى المواطنين.

 

حضر اللقاء عمرو البشبيشى نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام ، واللواء عبد الغفار الديب،، السكرتير العام المساعد، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية والقيادات التنفيذية، وعدد من أعضاء برلمان الشباب.

وتنوعت شكاوى وطلبات المواطنين، منها الموافقة على تحويل حالات للمستشفيات العامة لعلاجهم من عدة أمراض وإجراء عمليات جراحية، وشكاوي لوقف معاش تكافل وكرامة، ورفع مياه أمام منزل، وتشغيل سنترال بقرية، وتوفير فرص عمل لمواطن بمصنع، وإقامة مسجد داخل الحيز العمراني، إقامة كشك لسيدة، وادراج منزلين إحلال وتجديد ضمن حياة كريمة.


وبحث المحافظ، عدداً من هذه الشكاوى مع رؤساء الأجهزة التنفيذية فوراً أثناء اللقاء، وتم إحالة البعض الآخر إلى جهات الاختصاص.

ووجه المحافظ رؤساء الأجهزة المحلية والقطاعات الخدمية والتنفيذية بالتواصل مع المواطنين، والحل العاجل والفوري لمشاكلهم، وتحسين المرافق والخدمات لهم، مؤكداً أنه يتابع حل مشاكل المواطنين شخصياً.

أكد المحافظ، أننا نسعى من خلال الزيارات واللقاءات الجماهيرية للتعرف على المشكلات التي تواجه المواطنين على مستوى مراكز ومدن المحافظة من ناحية، وأيضا حل مشاكل المواطنين من خلال التنسيق بين المحافظة وأعضاء مجلس النواب لحل تلك المشكلات التي يعانى منها المواطنين من جهة أخرى، مضيفا أن أجهزة المحافظة تعمل وفق منظومة متكاملة لحل مشاكل المواطنين والتواصل معهم، موضحاً أن المحافظة تبذل قصارى جهدها للنهوض بمستوى الخدمات، وتوفير ما يحتاج إليه المواطنين من خدمات في مجال الصحة والتعليم ومياه الشرب والصرف الصحي وخاصة المناطق الريفية، ونهايات الشبكات والطرق والخدمات الأخرى. 

 

وكان محافظ كفرالشيخ؛ كلف بفتح جميع قنوات التواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم وتحسين المرافق والخدمات لهم.

ومحافظ كفرالشيخ، كلف بعقد لقاء للمواطنين، على أن يتم استقبال شكاوى وطلبات المواطنين، ليتم بحثها ووضع الحلول العاجلة لها قبل موعد اللقاء، ويخصص اللقاء لمناقشة أصحاب الشكاوى في وجود الأجهزة المختصة لضمان الشفافية، فيما يهيب بالمواطنين عدم التقدم بشكاوى كيدية لتجنب المساءلة القانونية ولإعطاء فرصة للعمل الجاد.

شكاوى طلبات كفر الشيخ لقاء المواطنين

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