برنامج «من هدى القرآن».. أحمد عمر هاشم يوضح حكم من يقتل مؤمنًا بغير حق (فيديو)

كشف الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، عن حكم من قتل مؤمنا بغير حق وجزائه في الدنيا.

وقال أحمد عمر هاشم، خلال برنامج «من هدى القرآن»، والمذاع عبر فضائية صدى البلد، إن من قتل مؤمناً متعمدا في الدنيا، فجزاؤه جهنم يوم القيامة، خالدا فيها، وعليه غضب من الله.

وتابع: أن جزاء من قتل مؤمنا مثل جزاء الكافر بالله، حيث مصيرهما النار يوم القيامة.

لأي شخص الرجوع والتوبة إلى الله

وأوضح أحمد عمر هاشم، أن الله يقبل التوبة عن عباده، حيث لأي شخص الرجوع والتوبة إلى الله، ويمكن للقاتل أن يتوب إلى الله، حيث ورد في حديث نبوي، عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ رَجُلًا قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا، فَجَعَلَ يَسْأَلُ هَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَأَتَى رَاهِبًا، فَسَأَلَهُ فَقَالَ: لَيْسَتْ لَكَ تَوْبَةٌ، فَقَتَلَ الرَّاهِبَ، ثُمَّ جَعَلَ يَسْأَلُ، ثُمَّ خَرَجَ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَى قَرْيَةٍ فِيهَا قَوْمٌ صَالِحُونَ، فَلَمَّا كَانَ فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَنَأَى بِصَدْرِهِ، ثُمَّ مَاتَ، فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ، وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ، فَكَانَ إِلَى الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ أَقْرَبَ مِنْهَا بِشِبْرٍ، فَجُعِلَ مِنْ أَهْلِهَا.

وتابع: أن معنى الآية القرآنية أن الله يقبل التوبة عن عباده، لا تكون مبررا للقتل، حيث من استحل ما حرم من دين الله، خرج من دين الله.

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