«يحيى وكنوز 2» الحلقة 19.. «سينو» ينقذ «مازن» بعد اختفاءه

عرضت قناة دي إم سي الفضائية مساء اليوم ومنصة واتش إت الرقمية الحلقة 19 من مسلسل يحيى وكنوز الجزء الثاني.

وعثر “يحيى” على صديقه “مازن” بعد أن اختفى بشكل مفاجئ وقام بالبحث في أماكن عديدة بعد أن أخذه معه في بوابة الزمن التي تعيدهم إلى أيام الفراعنة.

واستعان “يحيى” بـ"سينو" للبحث عن صديقه “مازن” والذي ذهب للبحث عن الطعام ووجده الكهنة وهو يأكل طعام الملوك وقاموا باصطحابه حتى أنقذه “سينو” من الكهنة.

وظهر يحيى أمام الملك رمسيس الثالث ويعتقد أنه جاسوسا ولكن يحيى يؤكد له أنه من كيميت ومحب لها ونصح الملك بأن يكون هناك خطة خداع لمهاجمة الغزاة قبل أن يهاجموهم وقال للملك على خطة وهي المحاربة في مكان ما بشكل مفاجئ.

وأشاد الملك بيحيى وجهوده وأمر بكتابة اسمه على عواميد المعبد الخاص به بالإضافة إلى كتابة اسم صديقه يحيى.

يناقش مسلسل “يحيى وكنوز” الجزء الثاني كل يوم قصة جديدة عن حياة المصري القديم، ويهدف إلى تعريف المشاهدين جميعًا سواء الكبار أو الصغار بالتاريخ، من خلال دراما مهمة وقوية عبر الرسوم المتحركة والجرافيك.

ويذاع الجزء الثاني من مسلسل الرسوم المتحركة “يحيي وكنوز” حصريًا على قناة DMC إضافة إلى منصة Watch IT، ويعد هذا المسلسل موجه للأطفال، بطولة أصوات عدد من النجوم من بينهم عصام السقا، خالد سليم، أحمد العوضي، أحمد صلاح حسني، إسلام جمال ومحمد ثروت.

مواعيد مسلسل يحيى وكنوز 2

يعرض مسلسل “يحيى وكنوز” الجزء الثاني في تمام الساعة السادسة والربع مساء عبر شبكة قنوات “دي إم سي” كما يعرض المسلسل عبر منصة “واتش إت” وعلى المنصة الرقمية للمسلسل عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.