«الكتيبة 101» الحلقة 19.. الجماعة تستعد لتنفيذ عملية خطيرة أخرى

كشفت أحداث الحلقة 19 من مسلسل الكتيبة 101 التي تعرض على شاشة قناة ON في تمام الساعة التاسعة مساءً، عن نقل الجماعة الإرهابية 40 تكفيريًا؛ لتنفيذ هجمة إرهابية جديدة على الجيش.

ووصف أبو دعاء هذه العملية للتكفيري أبو أسامة بأنها سهلة للغاية ولكنها ستتسبب في أضرار كبيرة للجيش المصري وخسائر فادحة.

وأكد أبو دعاء أنه سيوفر الأسلحة اللازمة للقيام بهذه العملية، وسيطالب بسرعة وصولها من الخارج، وذلك بعد أن قال له ابو أسامة أن الأسلحة تتطلب العديد من الدولارات.

ومن خلال مراقبة قوات الجيش المصري للإحداثيات وشبكة الاتصالات الخلوية الخاصة بالعناصر الإرهابية تمكن الجيش من سماع مكالمة هاتفية بين التكفيري أبو دعاء وأحد الأشخاص يستعجله فيها الأول وصول الأسلحة، قائلًا له أن الوضع يزداد سوءًا وأن أفراد التنظيم يظنون أنه قد تم التخلي عنهم بتأخير وصول الأسلحة والدعم من الخارج.

وقد بدأت أحداث الحلقة ال19 من مسلسل الكتيبة 101 بحديث الضابط خالد الذي يجسد دوره الفنان آسر ياسين مع قائده، يؤكد فيه أن كافة التحريات ترجح أن التكفيري أبو دعاء متواجد فى جنوب العريش، ليطالبه القائد بضرورة التأكد من ذلك وليس الاكتفاء فقط بالترجيح.



وتعتبر الكتيبة 101 هي محور الاهتمام لأنها المسئولة عن تأمين أكثر أماكن وجود الإرهاب في مصر وهي منطقة سيناء.

ومسلسل الكتيبة 101 يعرض بطولات الجيش المصري وهذه الكتيبة في سيناء من خلال عرضه ملحمة وطنية امتلأت بالأحداث الواقعية التي تشهد على بطولة أفراده.

وتعتبر الكتيبة 101 هي محور الاهتمام لأنها المسئولة عن تأمين أكثر أماكن وجود الإرهاب في مصر وهي منطقة سيناء.

ومسلسل الكتيبة 101 من بطولة عدد من الفنانين وهم عمرو يوسف، والفنان آسر ياسين، وكذلك الفنانين فتحي عبد الوهاب، خالد الصاوي، أحمد صلاح حسني، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبد الرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي ويعرض في الساعة 8 و45 دقيقة.

