منافس "شات جي بي تي".. الصين تدخل سباق الذكاء الاصطناعي بـ"سينس شات"

أطلقت الصين وافدًا جديدًا لعالم الذكاء الاصطناعي عبر شركة سينس تايم في شنغهاي، ليكون المنافس الصيني لـ"تشات جي تي بي" الشهير، حيث استعرضت الشركة الصينية قدرات نموذجها للذكاء الاصطناعي.

الروبوت يصنع برامج

يقول "شو لي" الرئيس التنفيذي للشركة الصينية أثناء عرض نموذج الذكاء الاصطناعي "سينس نوفا" وروبوت المحادثة "سينس شات" أن الأخير قادر على رواية قصص عبر مجموعة من الأسئلة والأجوبة، مؤكدًا أن الروبوت يستطيع المساعدة في كتابة برامج الحاسب الآلي ويتلقى أسئلة الأشخاص باللغة الإنجليزية والصينية وتحويلها لمنتج عملي.

وأضاف "شو" - بحسب وكالة بلومبرج - أن المبرمجين البشريين ينجزون ما يقرب لثمانين بالمئة من العمل في تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي إلا أن الأمر لن يستمر كثيرًا حيث سيقوم الذكاء الاصطناعي مستقبلاً بالمهام البشرية.

بدعم من "علي بابا"

يذكر أن شركة "سينس تايم" يتم دعمها عبر مجموعة "علي بابا" العالمية، وأعلنت الشركة في مارس الماضي أن شركة التجارة الإلكترونية الصينية الشهيرة تعمل على دمج الذكاء الاصطناعي عبر خدماتها المختلفة.