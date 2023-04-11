الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"ملكنا تشارلز الثالث".. كتاب جديد يكشف مفاجآت عن العائلة المالكة

العائلة المالكة
العائلة المالكة ببريطانيا

على الرغم من أن كتاب "ملكنا: تشارلز الثالث" لروبرت جوبسون من المقرر أن يظهر بالمكتبات في غضون الأسبوع المقبل، فإن الكثير من المزاعم التي يطرحها قد تم تسريبها بالفعل هذا الأسبوع. 

كشف ما جرى تسريبه من الكتاب، الذي يعد من أحدث مؤلفات السيرة الملكية، عن عدد من الاكتشافات الصادمة حول العائلة المالكة والحياة وراء الكواليس، إذ كشف تفاصيل متفجرة عن حياة الملك تشارلز في السنوات الأخيرة، والشروخ التي اتسعت في العائلة. 

انزعاج الملكة إليزابيث

وفق موقع mirror، فإن الكتاب قد تطرق إلى ثورات هاري التي أرهقت الملكة وأربكتها، فالملكة إليزابيث، على الرغم من محبتها الكبيرة لحفيدها، اعتقدت بأن هاري أسرف في حبه لميجان لدرجة أن ذلك أغشى بصيرته. 

وكشف الكتاب أن المشادات بين هاري وشقيقه أربكت الملكة إليزابيث، كما أنها انزعجت للغاية من سماع انتقادات الزوجين؛ هاري وميجان للنظام. 

وأشار موقع Hindustan times إلى أن موقفًا آخر قد أغضب الملكة إليزابيث من ميجان، وتطرق إليه الكتاب، فبعد زواج الأخيرة من الأمير هاري نصحتها الملكة باللجوء إلى صوفي، كونتيسة ويسيكس، لدعمها داخل القصر، لكنها ردت، بشكل فاجأ الملكة، "لدي هاري". 

غضب هاري من الملك تشارلز

مما كشف عنه كتاب المراسل الملكي وتم تسريبه مؤخرًا أيضًا، غضب الأمير هاري عندما أخبره الملك تشارلز أنه لن يدفع نفقات ميجان ميركل قبل زفافهما كعضو في العائلة المالكة بالإضافة إلى النفقات الأخرى التي يتكفل بها لكاميلا وويليام وكاثرين وعائلاتهم الصغيرة، وذلك خلال اجتماع بين الأمراء الملكيين وتشارلز.

انهارت العلاقة بين هاري ووالده في السنوات الأخيرة منذ غادر الحياة الملكية، وهو ما عبّر عنه هاري في مقابلاته العديدة ومذكراته الشاملة، التي نشرها مؤخرًا، "احتياطي".
جولة كيت مع هاري وميجان
بعد يومين من وفاة الملكة، اعتبر الكثيرون أن الجولة المشتركة التي قام بها الأمير وليام وكيت ميدلتون والأمير هاري وميجان ميركل بمثابة تحرك نحو الاتحاد، لكن كيت ميدلتون قالت إنها وجدت أن تلك الجولة كانت أحد "أصعب الأشياء" التي كان عليها القيام بها حتى الآن.

اعترفت ميدلتون في حديث لاحق مع أحد كبار أفراد العائلة المالكة بأن الاتحاد الظاهر كان "وهمًا". 

كتاب جديد يكشف مفاجآت عن العائلة المالكة كتاب ملكنا روبرت جوبسون الملكة إليزابيث الأمير هارى وميجان

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