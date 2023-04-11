مسلسل رسالة الإمام الحلقة 19.. «السري» يضع خطة الحرب على الجروي

تشهد أحداث الحلقة الـ19 من مسلسل رسالة الإمام التي تتناول سيرة الإمام محمد بن إدريس الشافعي، والذي يقوم بتجسيد شخصيته الفنان خالد النبوي، قيام "السري" قائد الجند بوضع خطة الحرب على "الجروي".

أحداث الحلقة الـ19 من مسلسل "رسالة الإمام"

تشهد الحلقة الـ19 من مسلسل رسالة الإمام، قيام السرى بإعداد خطة الحرب على “الجروي” القائد الهارب ورجاله، حيث قال أحد رجالات السري: سيدى إن الوضع مريب ولا أحد على امتداد الطريق، فيرد "السري" كل السكان فى هذه المنطقة من حلفاء أو أقارب الجروى ولذلك علينا الحظر، فيرد أحد رجال السري: هل علم الجروي بقدومنا، فيقول السري: لا أستبعد هذا ابداً ولكن علينا أن نتصرف على هذا الظن حتى نتبين، ونواصل التقدم بحظر، ويجب علينا التحرك فى مجموعات وفرق صغيرة، حتى إذا ظهر "الجروي" ورجاله فجأة واجهته المقدمة أولاً، ثم باقي الفرق تباعًا، والمقدمة يقودها عامر.

وشهدت الحلقة الـ18 من مسلسل رسالة الإمام، استقبال السيدة نفيسة التي تقوم بدورها “فرح بيسو”، السري "حمزة العيلي” دراع الوالي المطلب الأول، في منزلها لتخبره بأن سيدة عجوز جاءت إليها وتحتاج للمساعدة لأنها تبحث عن نجلها التي لم تعرف عن أخباره شيئ منذ فترة.

ويخبرها السري أنه يحتاج إلى مواصفات الشاب للبدء في البحث عنه وسيخبرها بنتائج ذلك، وفي نهاية اللقاء طلب السري من السيدة نفيسة أن تدعو له فهو في حاجة للدعاء.

ثم ينصرف السري وتذهب السيدة نفسية لتطعم العجوز المريضة وهي تقرأ آيات الله: "إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا".

موعد عرض مسلسل رسالة الإمام الحلقة 19

يذاع مسلسل "رسالة الإمام"، خلال الموسم الرمضاني على قناة dmc في تمام الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 6:15 والساعة 11 صباحًا، وعلى قناة المحور الساعة 7 مساءً، والإعادة 5:00 صباحًا و12:00 مساءً، كما يذاع عبر قناة الحياة في تمام الساعة 10:45 مساءً والإعادة 11:15 صباحًا، وعلى قناة CBC في الساعة 12:15 صباحًا ويعاد في الساعة 5 صباحًا، إضافة إلى إذاعته عبر منصة Watch IT.

أحداث مسلسل رسالة الإمام

و"رسالة الإمام" بطولة الفنان خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، وسلمى أبوضيف، وكوكبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي وأيمن طُعمة، والأردنية فرح بسيسو وآخرين يتم الإعلان عن أسمائهم عبر الحلقات تباعًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي وجوهر".