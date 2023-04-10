الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

«الفاو»: تغير المناخ أثر على الزراعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

الفاو
الفاو

أوضحت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، أن ندرة الموارد الطبيعية اللازمة لإنتاج الغذاء، أدت إلى اعتماد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل كبير على استيراد المنتجات الزراعية، كما أثر تغير المناخ وزيادة وتيرة الظروف المناخية القاسية أيضاً على الزراعة المحلية، مما حد من قدرة المنطقة على إطعام عدد متزايد من السكان بالمنتجات المحلية.

وتابعت منظمة الأغذية والزراعة في تقرير لها حصل "الدستور" على نسخة منه، أن حصة الواردات في إجمالي الاستهلاك بنحو (65.7% في 2019-2021) في منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا تعد هي الأعلى في العالم وفقًا لـ(منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ومنظمة الأغذية والزراعة، 2022)، مما يجعلها واحدة من أكبر المناطق العالمية المستوردة الصافية للأغذية.

وأشارت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، إلى أن معدلات الاكتفاء الذاتي من معظم السلع منخفضة، وصافي الواردات الغذائية للفرد مرتفع، خاصة بالنسبة للحبوب والزيوت النباتية والسكر، ووفقاً لتقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنظمة الأغذية والزراعة، لافتة أن المنطقة ستستمر في الاعتماد على التجارة والأسواق الدولية بسبب القيود ذات الصلة بتوفر الموارد.

وأضافت المنظمة، أنه من المتوقع أن تبلغ حصة الواردات في إجمالي الاستهلاك 64.7% في عام 2031. فمن ناحية، تمكن التجارة المنطقة من ضمان توفر الغذاء الذي يمكن أن يساهم في إيجاد أنماط غذائية صحية. ومن ناحية أخرى، أدى الاعتماد الكبير على الواردات إلى جعل المنطقة مكشوفة انكشافاً كاملا على أي اختلالات في أسواق السلع الدولية، خصوصًا الاختلال في الإمدادات وتضخم الأسعار.

وتعد الأزمة في أوكرانيا مثالاً على كيفية تأثير الانقطاع المفاجئ لسلاسل التوريد على إمدادات وأسعار الحبوب والأسمدة والطاقة وكيف يمكن أن يؤدي ذلك إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية.

منظمة الأغذية الفاو ندرة الموارد الطبيعية الشرق الأوسط أفريقيا المناطق العالمية الإكتفاء الذاتي

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