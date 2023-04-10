الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمد مختار: "رفضت الإنتاج لرانيا يوسف عشان ماحدش كان يعرفها"

محمد مختار
محمد مختار

قال المنتج محمد مختار، إنه لم يقوم بتولي إنتاج أعمال الفنانة رانيا يوسف في بداية زواجهم، معبراً: "في عام 2000 كانت رانيا يوسف تبدأ خطواتها الأولى ولم يكن يعرفها أحد".

الزواج من رانيا يوسف

وأكد المنتج محمد مختار، خلال لقائه ببرنامج "حبر سري" مع الإعلامية أسما إبراهيم، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، أنه تعرف على الفنانة رانيا يوسف وأخذ قرار الزواج منها بعد أن تأكد من أن شخصيتها لطيفة، معبراً:" رانيا يوسف شخصية لطيفة وحبيتها وقررت أتجوزها، ودا مايمنعش إن نادية الجندي كمان شخصية طيبة جداً".

الإنتاج لرانيا يوسف 

وتابع:" ماحدش كان يعرف رانيا يوسف أصلاً، والناس بدأت تعرفها بعد ارتباطها بيا، وماحبتش أنتج لها في البداية، لأن لو اتحطت في مقارنة كنت هظلمها".

 

محمد مختار المنتج محمد مختار القاهرة والناس رانيا يوسف نادية الجندي

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