إزالة حالتين فى المهد لحالات بناء مخالف ببنى سويف

تواصل الوحدات المحلية بالمدن والمجالس القروية في بني سويف جهودها الميدانية والانضباطية بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين لتحقيق الانضباط وإعادة المظهر الحضاري، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على مشكلات القرى ومتطلباتها وتيسير سبل حلها في أسرع وقت ممكن، وكذلك تكثيف الاهتمام بمنظومة النظافة، ورفع كفاءة الإنارة العامة بهدف توفير الدعم الكامل لجميع الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين في شتى القطاعات.

وأسفرت الجهود التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف برئاسة هاني الجويلي عن رفع القمامة والمخلفات من مداخل المدينة وكورنيش النيل وطريق السادات وشارع سيد عبداللطيف وشارع عبدالسلام عارف وشارع الروضة، بالإضافة إلى أعمال التجميل بميدان العبور وعزق ونظافة وري مثلث ميدان حارث.

في حين تم تنفيذ قرار الإزالة في المهد لحالة تعد بالبناء المخالف على مساحة من الأرض الزراعية بزمام عزبة أبوبكر خالد التابعة لمجلس قروي باروط وحالة مماثلة بقرية حاجر بنى سليمان على مساحة قيراطين زراعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق آخر، تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

مشيرًا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية، وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، بشأن قيام إدارة القوافل، بتنفيذ قافلة طبية على مدار يومي السبت والأحد 8و9 أبريل الجاري بقرية بني هاني مركز اهناسيا.