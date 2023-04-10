الإثنين 10 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة حالتين فى المهد لحالات بناء مخالف ببنى سويف

أرشيفية
أرشيفية

تواصل الوحدات المحلية بالمدن والمجالس القروية في بني سويف جهودها الميدانية والانضباطية بكافة الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين لتحقيق الانضباط وإعادة المظهر الحضاري، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والوقوف على مشكلات القرى ومتطلباتها وتيسير سبل حلها في أسرع وقت ممكن، وكذلك تكثيف الاهتمام بمنظومة النظافة، ورفع كفاءة الإنارة العامة بهدف توفير الدعم الكامل لجميع الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين في شتى القطاعات.

وأسفرت الجهود التي نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف برئاسة هاني الجويلي عن رفع القمامة والمخلفات من مداخل المدينة وكورنيش النيل وطريق السادات وشارع سيد عبداللطيف وشارع عبدالسلام عارف وشارع الروضة، بالإضافة إلى أعمال التجميل بميدان العبور وعزق ونظافة وري مثلث ميدان حارث.

في حين تم تنفيذ قرار الإزالة في المهد لحالة تعد بالبناء المخالف على مساحة من الأرض الزراعية بزمام عزبة أبوبكر خالد التابعة لمجلس قروي باروط وحالة مماثلة بقرية حاجر بنى سليمان على مساحة قيراطين زراعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق آخر، تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل في خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها  وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الصحة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا.

مشيرًا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية، وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة  الرئاسة "حياة كريمة".

جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير، أعده الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، بشأن قيام إدارة القوافل، بتنفيذ قافلة طبية على مدار يومي السبت والأحد 8و9 أبريل الجاري بقرية بني هاني مركز اهناسيا.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الشوارع الرئيسية الوحدة المحلية هاني الجويلي شارع عبد السلام عارف

الأكثر قراءة

بسمة وهبة عن حوارها مع الباز: "أصعب شىء تلميذة تحاور أستاذها"

بعد قليل.. عرض الحلقة 4 من مسلسل تحت الوصاية

إزالة حالتين فى المهد لحالات بناء مخالف ببنى سويف

تنطلق غدًا.. «ستاركوم» تُطلق مناوراتها السنوية المشتركة لاختبار جاهزية القوات النووية

الباز يكشف لـ«العرافة» سر مطالبته بتنقية تراث الأديان

الفنان حازم إيهاب يتصدر ترند تويتر بسبب «مذكرات زوج»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

متعة العودة إلى «منزل الجميلات النائمات»

لواء.حمدى البطران

رجال حول الزعماء [1]

جمال-أسعد

التدين والإنسانية

أحمد الصغير

كتيبة 101.. موقعة الشيخ زويد.. يوم الحقيقة والفرز وسقوط الأقنعة!

ماجد حبته

أمعاء البنتاجون على الأرصفة!

محمد العسيري

لروحنا نعود.. ونبقى إحنا

محمود خليل

رمضان «التواصلية الجماعاتية»

محمد المعتصم

الست منى زكى

صور

زيارة الرئيس السيسى المفاجئة لقسم شرطة مدينة نصر وحواره مع الضباط والأفراد (ألبوم)

احتفال "غزوة بدر" في السيدة نفيسة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف

أوسطه مغفرة.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو: إسرائيل تتعرض لموجة إرهاب.. ووجهنا ضربة قوية لحماس

للتهدئة.. كواليس قرار إسرائيل منع دخول اليهود إلى الحرم حتى نهاية رمضان

التجسس على أوكرانيا ومظاهرات إسرائيل.. القصة الكاملة لمحتويات وثائق البنتاجون المسربة