الثلاثاء 11 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

بالكشوف.. الأسماء النهائية لمستحقي الوحدات من متضرري السيول بمنطقة الزرايب

محمد خلف الله
محمد خلف الله

قال المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، إنه يتم إنهاء إجراءات تسليم وحدات زهور مايو لمتضرري السيول بمنطقه الزرايب، وذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية، وتعليمات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، أنه تم الانتهاء من حصر ومراجعة وتدقيق جميع الأسماء المدرجة في كشوف المستحقين من قبل الجهات المعنية من كافة الوزرات والهيئات (صندوق التنمية الحضارية، وزارة التضامن، محافظة القاهرة،  صندوق الإسكان الاجتماعي) لتحديد المستحقين  للوحدات السكنية البديلة، بمنطقة زهور مايو بتعاون كامل من جهاز المدينة ومجموعة العمل.

كما أفاد رئيس جهاز مدينة 15 مايو، بأن اللجنة أنهت جميع أعمالها وعليه تم اعتماد الكشوف النهائية للمستحقين الفعليين للوحدات السكنية البديلة والحظائر وذلك بإجمالي 620 وحدة سكنية و 724 حظيرة وسيتم تسليمها في قرعة علنية بعد شهر من خلال يوم محدد سيتم الإعلان عنه.

 وتابع أن ذلك ليكون قد تم الانتهاء من التعاقد وسداد الرسوم الخاصة بالمرافق خلال المهلة المحددة لذلك وقدرها شهر، وفي حالة عدم الالتزام بسداد الرسوم الخاصة بالمرافق فلن يتم التسليم ورفع الاسم كشوف المستحقين لحين إنهاء إجراءات التعاقد.

 ونوه إلى أنه تم إنهاء إجراءات حصر المتضررين بمنطقة الزرايب، وإعلان الأسماء المستحقين بالزهور بمدينة 15 مايو من متضرري أحداث السيول 2020، بمنطقة الزرايب لتسكين جميع المستحقين الفعليين وتوفير سكن مناسب به كافة الاحتياجات الأساسية التي يحتاجها المواطن حتى يكون هناك حياة كريمة تليق بالمواطنين
 

 

 

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