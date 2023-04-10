الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير البترول يعتمد نتائج الجمعية العمومية عن عام 2022 لشركة «ثروة»

طارق الملا وزير البترول
طارق الملا وزير البترول

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أعمال بالجمعية العمومية لشركة ثروة للبترول عن عام 2022، بحضور الجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول.

وقد استعرض المهندس إيهاب رجائي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ثروة للبترول نتائج أعمال الشركة، حيث أكد أن عام 2022 وجهت الشركة اهتماما بالغا لأنشطة البحث والتنمية لما لها من الأثر المباشر في زيادة معدلات الإنتاج وكذلك الاحتياطات البترولية، حيث تم حفر 7 آبار (3 استكشافية – 4 تنموية) نتج عنها إضافة احتياطات بترولية مؤكدة تقدر بحوالي 2.6 مليون برميل بمتوسط انتاج يومي 5770 برميل زيت.

هذا وقد حققت شركة ثروة للبترول نجاحا ملحوظا في إيرادات نشاط (البحث والاستكشاف) للعام المالي 2022 حيث بلغت إيرادات عام 2022 مبلغ 44.4 مليون دولار أمريكي، مقابل مبلغ 38.3 مليون دولار أمريكي للعام المالي 2021، بفارق 6.2 مليون دولار أمريكي والذي يمثل زيادة في الإيرادات بنسبة 16.2%. كما أكد المهندس إيهاب رجائي على اهتمام الشركة بسياسة تخفيض النفقات، خاصة مصاريف التشغيل المباشرة بالمناطق الخاضعة لإدارتها.

وأشار رجائي ان شركة ثروة للبترول كثفت جهودها في مجال الجودة والسلامة والصحة المهنية خلال عام 2022 ، وذلك في إطار استكمال رؤية الشركة برفع معدلات أداء السلامة والصحة المهنية حيث نجحت الشركة للعام السابع على التوالي في تحقيق أكثر من 3 مليون ساعة عمل مجمعة آمنة دون ساعات مفقودة.

وفي سياق منفصل استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية السفير البريطانى بالقاهرة جاريث بايلى والوفد المرافق حيث تم بحث أنشطة الشركات البريطانية العاملة فى مجال البترول والغاز فى مصر وجهود منتدى غاز شرق المتوسط لتعزيز التعاون بالمنطقة ، بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة أمام الشركات البريطانية الراغبة فى الاستثمار فى مجال البترول والغاز فى مصر.

وخلال اللقاء أكد الملا على أهمية استمرار التعاون والتكامل القائم بين كل أطراف الصناعة سواء الدول أو الشركات العاملة فى المنطقة تحت مظلة منتدى غاز شرق المتوسط بهدف تحقيق المزيد من الاكتشافات الغازية خلال فترة التحول الطاقي، مشيراً إلى أن الشركات الكبرى التى تعمل فى المنطقة لديها فرص لتحقيق نجاحات كبيرة في ظل هذا التعاون واستغلال الإمكانات المتاحة لدى كل الأطراف لدعم تحقيق الاكتشافات وتنميتها وأن أكبر عامل جاذب للاستثمارات هو الجدوى الاقتصادية والتى تعد المحرك الرئيسي لاتخاذ أي قرار بتنفيذ المشروعات، لافتاً إلى أن مشروعات إسالة الغاز تمثل أحد الحلول الجيدة لتجارة الغاز المسال بشكل آمن واستغلال الوقت المتبقي في مرحلة التحول الطاقي لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الثروات الغازية.

البترول والثروة المعدنية البترول والغاز البحث والاستكشاف الجيولوجي علاء البطل الجمعية العمومية السفير البريطاني بالقاهرة الشركات البريطانية

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