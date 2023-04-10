الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وثائق البنتاغون المسربة.. روسيا كادت تسقط طائرة بريطانية

مقاتلة روسية
مقاتلة روسية

كشفت وثيقة عسكرية أميركية، تم تداولها  عبر الإنترنت، أن هناك طائرة مقاتلة روسية كادت تسقط طائرة استطلاع بريطانية، العام الماضي، وكانت قريبة من أوكرانيا. 

الوثيقة كشف ان الهجوم وقع  في 29 سبتمبر 2021 ، قبالة ساحل شبه جزيرة القرم،  والتي ستخدمها روسيا  لتأسيس أسطولها البحري في البحر الأسود، وشن هجمات في أماكن أخرى بأوكرانيا.

ووفقاً للوثيقة، التي تعد واحدة من العشرات من وثائق البنتاغون السرية التى تم تسريبها،  والتي تحقق وزارة العدل بشأنها، فإن طائرة الاستطلاع كانت من طراز آر سي-135، وكشف وزير الدفاع البريطاني بن والاس عن الحادث، أمام مجلس العموم بالبرلمان، في أكتوبر، قائلاً إن طائرتين مقاتلتين روسيتين، من طراز سو-27 اعترضتا الطائرة آر سي-135، في المجال الجوي الدولي، فوق البحر الأسود، وحلقتا بتهور، مع تحليق إحدى الطائرتين على بعد 15 قدماً من الطائرة البريطانية.

إلا أن بن والاس لم يخبر المشرعين، في ذلك الوقت، بأن إحدى الطائرات الروسية كادت تسقط طائرة الاستطلاع البريطانية. 

ووفقاً لتقرير نشرته واشنطن بوست، يسلط الحادث الضوء على عملية التوازن التي يسعى المسؤولون العسكريون الغربيون إلى الحفاظ عليها، أثناء محاولتهم مساعدة الجيش الأوكراني، وحرصهم على عدم الانجرار مباشرة إلى صراع مع موسكو.

أذاعت قناة القاهرة الإخبارية تفاصيل وأسرار جديدة حول أزمة تسريب وثائق سرية جديدة في أمريكا.

وقال التقرير إن هناك عشرات الوثائق العسكرية التي تحمل صفتي سري وسري للغاية تم تسريبها من البنتاجون لتشكل أسرار الأمن القومي للولايات المتحدة الأمريكية فيما يتعلق بـ"أوكرانيا والصين والشرق الأوسط" مأزقا كبيرا لأمريكا مع شركائها.

وتابع التقرير أن التحقيقات لا زالت مستمرة في واشنطن لمعرفة كيف تسربت هذه الوثائق إلى وسائل التواصل الاجتماعي، لكن بالتزامن مع هذه التحقيقات التي تجريها وزارة العدل الأمريكية تكشفت خفايا جديدة.

وأظهرت الوثائق أن الجيش الروسي يعاني بسبب نقص المقاتلين والمعدات بعد حرب استنزاف ومعارك على الأرض الأوكرانية، لكنها أبرزت كذلك صعود قوة مجموعة فانجر الروسية، التي يرأسها يفغيني بريغوزين الذي عرف سابقا بطباخ بوتين أكثر فأكثر.

 

روسيا بريطانيا أمريكا وثائق البنتاجون

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