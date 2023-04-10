جنايات كفر الشيخ تحيل أوراق سيدة وعشيقها للمفتي للاشتراك في قتل الزوج

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثانية" برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثانية"، بإحالة أوراق نقاش وسيدة لفضيلة مفتي الجمهورية ، وذلك لإشتراكهما في قتل زوجها على خلفية علاقة غير شرعية بينهما.

جاء ذلك، ضمن أحداث القضية رقم 17240 لسنة 2022 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 2897 لسنة 2022 كلي كفر الشيخ، والمتهم هو نقاش ثلاثيني، يُقيم بمركز قلين، وربة منزل في منتصف العقد الثالث من العمر تُقيم بقرية الطواحنية، التابعة لمركز كفر الشيخ، وتُجرى محاكمتهما في محكمة جنايات كفر الشيخ، عما أُسند إليهما بقتل الزوج.

وكان ، المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية قد أحال ، كل من علاء الدين عبدالجليل أحمد نصر، 30 سنة، مقيم بقرية ميت الديبة، مركز قلين، نيرة جمال محمد الشاملي، ربة منزل، في منتصف العقد الثالث من العمر، تقيم بقرية الطواحنية، التابعة لمركز كفر الشيخ، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لإجراء محاكمتهما عما أسند إليهما، بقتل زوج المتهمة الثانية، ويدعى حسني سعودي السيد علي طاحون، 40 سنة، على خلفية علاقة آثمة غير شرعية بينهما.

وحددت محكمة استئناف طنطا جلسة اليوم الأول من دور محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثانية" في شهر إبريل المقبل موعدًا لمحاكمتهما.

وتشكلت الدائرة الثانية، بمحكمة جنايات كفر الشيخ من المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مصطفى سليم، رئيس المحكمة، وأحمد فتحي عبدالمتعال، نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبوطالب، وذلك في أحداث القضية رقم 17240 لسنة 2022 جنح مركز شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 2897 لسنة 2022 كلي كفر الشيخ.

وجاء في أمر الإحالة كل، من المتهم الأول السابق ذكر ويعمل، نقاش 30 عامًا، يقيم بقرية ميت الديبة، التابعة لمركز قلين، وربة منزل ، 33 عامًا، ربة منزل، وتقيم بقرية الطواحنية، التابعة لمركز كفر الشيخ، ووفق أوراق القضية بأنهما بتاريخ 30 إبريل 2022 بدائرة مركز شرطة كفر الشيخ بالنسبة للمتهم الأول قتل المجني عليه "، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وتبين بأن، المتهم بيت النية وعقد العزم على قتله، وأعد لذلك سلاحًا ابيضًا محل الأتهام الثاني، وذلك بأن اتصل بالمجني عليه طالبًا لقاءه لتوصيله لوجهة أرادها وانتظره بالمحل الذي أيقن مروره منه قادمًا إليه، وعقب ملاقاته استدرجه إلى مكان ناء غير مطروق ،وما أن شاهده منفردًا عاجله طعنًا بسكين أعده سلفًا لذلك حتى أزهق روحه، وألقاه في مجرى مائي، فيما وجه له تهمة إحرازه سلاحًا أبيض "سكين" دون مسوغ قانوني.

أما المتهمة الثانية، فاشتركت ،مع المتهم الأول في ارتكاب الجرم محل الاتهام الأول بطريق التحريض والأتفاق والمساعدة، وذلك بأن وسوست له بقتله، وما أن لقى قبولها، حتى خططت ودبرت له ومعه على كيفية قتل المجني عليه وساعدته بأن أقنعت المجني عليه بلقائه .

وتعود أحداث القضية ليوم ، 4 مايو من العام الماضي، ليلة عيد الفطر المبارك، حيث تلقي، اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء خالد المحمدي مدير إدارة البحث الجنائي إدارة البحث الجنائي بالمديرية ، يفيد بتغيب حسني السعودي السيد 42 سنة، عن منزله ليلة العيد ، وعقب ذلك ، تلقي أشارة بعثور الأهالي على جثة ملقاة بمصرف عزبة الجندي، دائرة مركز شرطة كفر الشيخ.