دعاء البرق والرعد والمطر ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

ورد في السنة النبوية دعاء البرق والرعد والمطر الذي يردده المسلمون مع حدوثهم تفعيلًا لسنة النبي صل الله عليه وسلم، وهناك عدة صيغ لدعاء البرق والرعد والمطر نعرضها في التقرير التالي مكتوبة.

دعاء البرق والرعد

من دعاء البرق والرعد الذي ورد عن النبي صل الله عليه وسلم «سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، اللهم لا تهلكنا بغضبك وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين».

ولأن حدوث البرق والرعد ملازم لنزول المطر فمن الممكن ترديد دعاء البرق والرعد والمطر وهو كما جاء في بعض الأحاديث النبوية الشريفة كالتالي: «اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار، اللهم اسقنا غيثاً مغيثاً مريئاً نافعاً غير ضار، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغنى ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغاً إلى حين، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به ،اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته».

دعاء نزول المطر

من دعاء نزول المطر كما ورد في السنة النبوية .. «اللَّهُمَّ صَيِّبًا نَافِعًا، اللَّهُمَّ صَيِّبًا هَنِيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، ‏وأعوذ‎ ‎بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به».

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

القاهرة الصغرى 14 والعظمى 26.

الإسكندرية الصغرى 14 والعظمى 21.

بنها الصغرى 14 والعظمى 26.

دمياط الصغرى 14 والعظمى 24.

بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 23.

السويس الصغرى 14 والعظمى 26.

العريش الصغرى 15 والعظمى 24.

رفح الصغرى 14 والعظمى 23.

شرم الشيخ الصغرى 19 والعظمى 30.

المنيا الصغرى 16 والعظمى 29.