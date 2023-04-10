دعاء الليلة الأولى من العشر الأواخر في رمضان 2023

يستعد المسلمون في مختلف أنحاء العالم، لاستقبال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك 2023، والتي تُعد من أفضل أيام الشهر الكريم لأن فيهم ليلة القدر التي هي خيرٌ من ألف شهر، حيثُ تغفر ذنوب كل من قام بقيامها وتعبد فيها.

دعاء العشر الاواخر من رمضان 2023



ويكثر المسلمون في العشر الأواخر من رمضان بالعبادات وقيام الليل والدعاء وقراءة القرآن والتهجد تقربًا إلى الله سبحانه وتعالى وأملًا في قيام ليلة القدر.

ومع بداية أول أيام العشر الأواخر من رمضان 2023، يبحث الكثيرون عن أفضل الأدعية المستحبة، والتي تستعرضها «الدستور» عبر هذا التقرير:

- اللهم يا قاضي الحاجات ويا مجيب الدعوات اقض حوائجنا وحوائج السائلين.

- اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا في ليلة القدر الكريمة.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك.

- اللهم إنى أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما أعمل، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك.

دعاء العشر الاواخر من رمضان 2023 مكتوب

- اللهم ارزقني خير العمل، وحسن الخاتمة، وأرح قلبي بالنظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين.

- اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي.

- اللهم أجعل هذة الليالي ساترة للعيوب ماحية للذنوب ومفرجة للكروب.

- اللهم قنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز عاديت تباركت ربنا وتعاليت.

- اللهم إنك من تجبر كسري، وتطيب لي جرحي، فاكفني بك عن سائر خلقك يا رب العالمين.