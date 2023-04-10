دعاء قبل الإفطار 19 رمضان و دعاء دخول المسجد

يردد المسلمون دعاء قبل الافطار كل يوم في رمضان ، فللصائم دعوة عند الافطار لا ترد كما ورد في السنة النبوية الشريفة، لذا يهتم المسلمون بالبحث عن دعاء قبل الافطار ، وهو ما تعرضه الدستور مكتوب في التقرير التالي.

دعاء قبل الافطار التاسع عشر من رمضان

دعاء قبل الافطار : اللهمَّ لك الحمدُ كلُّه ولك الشكر كلُّه ولك الملكُ كلُّه بيدِك الخيرُ كلُّه وإليك يرجعُ الأمرُ كلُّه علانيتُه وسرُّه فأهلٌ أن تُحمدَ وأهلٌ أنت أن تعبد إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ

أَصْبَحْنَا وَأَصْبَح الْمُلْكُ لِلَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، رَبِّ أَسْأَلُكَ خَيْرَ مَا فِي هَذِا اليوم وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا فِي هَذِا اليوم وَشَرِّ مَا بَعْدَه، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَسُوءِ الْكِبَرِ، رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَعَذَابٍ فِي الْقَبْرِ.

دعاء قبل الافطار : اللهم يا غفور يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد، يا من إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ،

لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، اللهم اجعلنا ممن رحمتهم وغفرت لهم وعفوت عنهم، اللهم اجعلنا ممن هديته صراطك المستقيم .

اللهم إن عظمت ذنوبنا فأنت أعظم.. وإن كَبُرت همومنا فأنت أكبر، اللهم أبدل بخفى لطفك عسرنا يسر وفرج عنا بجود كرمك كل ما ضاق به الصدر.

دعاء دخول المسجد

يتردد المسلمون على المسجد طوال شهر رمضان وخاصة في العشر الأواخر لإقامة صلاة التراويح أو الاعتكاف في المسجد، ومن المستحب ترديد دعاء دخول المسجد ، ففي "صحيح مسلم" عن أبي حميدٍ –أو: أبي أُسَيدٍ- قال: قال رسول الله ﷺ: إذا دخل أحدُكم إلى المسجد فليُسَلِّم على النبي ﷺ، وليقل: اللهم افتحْ لي أبوابَ رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك.

وفي "سنن أبي داود" عن عبدالله بن عمرو، عن النبي ﷺ أنه كان إذا دخل المسجدَ قال: أعوذ بالله العظيم، وبوجهه الكريم، وسلطانه القديم، من الشيطان الرجيم، فإذا قال ذلك قال الشيطانُ: حُفِظَ منِّي سائر اليوم.