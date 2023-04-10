موعد أذان المغرب اليوم التاسع عشر من رمضان 2023

يتراجع موعد اذان المغرب كل يوم بمعدل دقيقة واحدة مع اختلاف طول الليل والنهار ، ويهتم المسلمون بمتابعة موعد اذان المغرب ليتناولوا طعام الإفطار بعد صيام استمر ما يقرب من 15 ساعة ، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد اذان المغرب اليوم التاسع عشر من رمضان 2023 .

موعد اذان المغرب اليوم 19 رمضان

حددت البحوث الفلكية موعد اذان المغرب 19 رمضان في القاهرة : 6:19 م .

موعد اذان المغرب 19 رمضان في الاسكندرية : 6:25 م

موعد اذان المغرب 19 رمضان في أسيوط : 6:08 م .

موعد اذان المغرب 19 رمضان في أسوان : 6:19 م .

مواقيت الصلاة في العشر الاواخر من رمضان