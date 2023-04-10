موعد أذان المغرب اليوم التاسع عشر من رمضان 2023
يتراجع موعد اذان المغرب كل يوم بمعدل دقيقة واحدة مع اختلاف طول الليل والنهار ، ويهتم المسلمون بمتابعة موعد اذان المغرب ليتناولوا طعام الإفطار بعد صيام استمر ما يقرب من 15 ساعة ، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد اذان المغرب اليوم التاسع عشر من رمضان 2023 .
موعد اذان المغرب اليوم 19 رمضان
- حددت البحوث الفلكية موعد اذان المغرب 19 رمضان في القاهرة : 6:19 م .
- موعد اذان المغرب 19 رمضان في الاسكندرية : 6:25 م
- موعد اذان المغرب 19 رمضان في أسيوط : 6:08 م .
- موعد اذان المغرب 19 رمضان في أسوان : 6:19 م .
مواقيت الصلاة في العشر الاواخر من رمضان
|اليوم
|الفجر
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|3/04/ 10
|4:05
|11:56
|3:30
|6:19
|7:39
|23/04/11
|4:03
|11:56
|3:30
|6:20
|7:40
|23/04/12
|4:02
|11:56
|3:30
|6:20
|7:40
|23/04/13
|4:01
|11:56
|3:30
|6:21
|7:41
|23/04/14
|3:59
|11:55
|3:30
|6:21
|7:42
|23/04/15
|3:58
|11:55
|3:30
|6:22
|7:43
|23/04/16
|3:57
|11:55
|3:30
|6:23
|7:44
|23/04/17
|3:55
|11:55
|3:30
|6:23
|7:44
|23/04/18
|3:54
|11:54
|3:30
|6:24
|7:45
|23/04/19
|3:53
|11:54
|3:30
|6:25
|7:46
|23/04/20
|3:51
|11:54
|3:30
|6:25
|7:47
|23/04/21
|3:50
|11:54
|3:30
|6:26
|7:48
|23/04/22
|3:49
|11:54
|3:30
|6:26
|7:49
|23/04/23
|3:48
|11:53
|3:29
|6:27
|7:49
|23/04/24
|3:46
|11:53
|3:29
|6:28
|7:50
|23/04/25
|3:45
|11:53
|3:29
|6:28
|7:51
|23/04/26
|3:44
|11:53
|3:29
|6:29
|7:52
|23/04/27
|3:43
|11:53
|3:29
|6:30
|7:53
|23/04/28
|3:41
|11:53
|3:29
|6:30
|7:54
|23/04/29
|3:40
|11:52
|3:29
|6:31
|7:55
|23/04/30
|3:39
|11:52
|3:29
|6:32
|7:56