الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

موعد أذان المغرب اليوم التاسع عشر من رمضان 2023

يتراجع موعد اذان المغرب كل يوم بمعدل دقيقة واحدة مع اختلاف طول الليل والنهار ، ويهتم المسلمون بمتابعة موعد اذان المغرب ليتناولوا طعام الإفطار بعد صيام استمر ما يقرب من 15 ساعة ، وتعرض الدستور في التقرير التالي موعد اذان المغرب اليوم التاسع عشر من رمضان 2023 . 

موعد اذان المغرب اليوم 19 رمضان 

  • حددت البحوث الفلكية موعد اذان المغرب 19 رمضان في القاهرة  :  6:19 م .
  • موعد اذان المغرب 19 رمضان في الاسكندرية  :  6:25 م
  • موعد اذان المغرب 19 رمضان في أسيوط   :  6:08 م .
  • موعد اذان المغرب 19 رمضان في أسوان :  6:19 م .

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موعد إجازة عيد الأضحى 2023 وأجمل رسائل التهنئة باستقباله

 

مواقيت الصلاة في العشر الاواخر من رمضان 

اليوم الفجرالظهر العصر المغرب العشاء 
3/04/ 104:0511:563:306:197:39
23/04/114:0311:563:306:207:40
23/04/124:0211:563:306:207:40
23/04/134:0111:563:306:217:41
23/04/143:5911:553:306:217:42
23/04/153:5811:553:306:227:43
23/04/163:5711:553:306:237:44
23/04/173:5511:553:306:237:44
23/04/183:5411:543:306:247:45
23/04/193:5311:543:306:257:46
23/04/203:5111:543:306:257:47
23/04/213:5011:543:306:267:48
23/04/223:4911:543:306:267:49
23/04/233:4811:533:296:277:49
23/04/243:4611:533:296:287:50
23/04/253:4511:533:296:287:51
23/04/263:4411:533:296:297:52
23/04/273:4311:533:296:307:53
23/04/283:4111:533:296:307:54
23/04/293:4011:523:296:317:55
23/04/303:3911:523:296:327:56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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إمساكية رمضان 2023 القاهرة ودعاء الافطار للصائم

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