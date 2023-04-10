محافظ الفيوم يشهد ندوة "إعداد التقارير الطوعية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، ندوة عن إعداد التقارير الطوعية لمختلف الجهات "أجهزة تنفيذية ومنظمات مجتمع مدني وقطاع خاص"، بشأن تحقيق أهداف التنمية المستدامة على أرض الفيوم، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، بمشاركة وفدي وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

عقدت الندوة بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ووفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الذي ضم الدكتور خالد زكريا أمين مستشار وزيرة التخطيط للسياسات، أستاذ السياسات العامة والإدارة المالية والحكومية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، و آية نوار رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، وعالية خالد محلل سياسات أول بالوحدة، ووفد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الذى ضم ريهام يوسف مدير السياسات والشراكات بالبرنامج، وأليك ميكائيليان مدير رصد الحلول البديلة بمعمل التشريع الإنمائي، والدكتور أيمن الباجوري عضو فريق التقرير الطوعي بالبرنامج، ووكلاء الوزرات، ورؤساء مجالس المدن، والقطاعات، ومديري الإدارات والوحدات ذات الصلة بديوان عام محافظة الفيوم، وممثلي الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص، ومقررة فرع المجلس القومي للمرأة، ومدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم.

تناولت الندوة محاضرة لمستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للسياسات، اشتملت على عدة محاور لإعداد التقرير الطوعي منها، كتابة التقرير الطوعي وأهميته، وتحديد الفرص والتحديات التي تواجه محافظة الفيوم، كونها إحدى محافظات المرحلة الأولى لإعداد التقارير الطوعية بجانب محافظتي البحيرة وبورسعيد، على مدى ثلاثة أشهر، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030، وخطوات إعداد التقارير، من خلال التعاون بين الأجهزة التنفيذية الحكومية، ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص، بواسطة خطة العمل التنفيذية، والعمل التشاركي، وآليات مناقشة نتائج التقرير الطوعي، ومتابعته وتقييمه وقياسه.

IMG-20230410-WA0028

IMG-20230410-WA0026