امتحان فورى لـ176 مواطنًا ضمن مبادرة «محافظة بلا أمية» بالإسكندرية

شدد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على تنفيذ رؤية الدولة نحو رفع كفاءة العنصر البشري، حيث كلف المهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام المساعد بالمحافظة ورئيس اللجنة الإشرافية العليا لمحو الأمية، باستمرار تفعيل مبادرة دواوين حكومية بلا أمية.

وفى هذا الصدد، واصلت إدارة شئون الطلاب برئاسة الدكتورة رحاب فريد، وبحضور صباح عبدالعزيز، مدير الخدمة العامة ومسئول محو الأمية بمديرية التضامن، وبالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بتنفيذ المشروع القومي لمحو الأمية، والمساهمة في ملحمة القضاء على الأمية للوصول إلى «محافظة بلا أمية»، حيث تم عقد امتحان فورى لعدد 176 من المواطنين بنطاق حي المنتزه أول، الذين يجيدون القراءة والكتابة، وذلك للوقوف على مدي قدراتهم التعليمية ومدي احتياجهم للالتحاق بفصول محو الأمية وإعطائهم الفرصة لمزيد من التعليم.

وأوضحت المهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام المساعد، أنه في ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، فإننا نستهدف القضاء على الأمية بمحافظة الإسكندرية، وذلك بزيادة فصول محو الأمية وخاصة في القرى والنجوع والأماكن النائية على مستوى الأحياء تيسيرًا على المواطنين.

يأتي ذلك فى إطار تنفيذ خطة الدولة للقضاء على الأمية ورفع كفاءة العنصر البشري إعمالًا لخطة مصر 2030.

وكانت قد أعلنت محافظة الإسكندرية أن اللجنة العامة لحماية الطفولة تعاملت خلال شهر مارس 2023 مع 118 بلاغًا لأطفال في خطر محدق و7 بلاغات لأطفال في خطر جسيم و53 بلاغ خطر متوسط بإجمالي عدد 193 طفلًا، وتم التعامل مع كل البلاغات بشكل فوري، كما تم التعاون مع هيئة النيابة الموقرة في 108 قضايا، وتم تقديم الدعم اللازم لهم وتقديم التقارير اللازمة للنيابة، فضلًا عن استقبال والتعامل مع 79 بلاغ طفل معرض للخطر وتقديم كل الخدمات اللازمة لإزالة الخطر الواقع عليهم.

كما شاركت لجان حماية الطفولة بالإسكندرية مع المجلس القومي للمرأة في برنامج المبادرة الوطنية لدوائر حكي (دوي)، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، ضمن أنشطة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية على مدار خمسة أيام خلال شهر مارس، وذلك بهدف تحفيز الفتيات على التعبير عن آرائهن ومخاوفهن ومشاركة قصصهن وخبراتهن والعمل على تمكينهن داخل مجتمعاتهن.

وقد استهدف البرنامج ما يقرب من 2000 فتاة في 10 مدارس بنطاق حي منتزه أول، منتزه ثان، شرق، وسط، غرب، العجمي.