الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية: لا تهاون مع المقصرين.. وحملات يومية لمتابعة البناء على الأراضي الزراعية

محافظة الغربية
محافظة الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على عدم التهاون مع المقصرين داخل الوحدات المحلية خاصة فيما يخص ملف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد صباح اليوم، بمكتبه بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور مهندس أحمد عطا نائب المحافظ، نجوى العشيري السكرتير العام، علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، لمناقشة عدد من الملفات الهامة.

وشدد محافظ الغربية على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعدم التهاون مع أي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، وتنفيذ الإزالة الفورية في المهد لكافة أنواع المخالفات مع الاستعداد المسبق لأي محاولات مستجدة للبناء على الأراضي الزراعية أو البناء بالمخالفة للقانون، وذلك حفاظاً على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.

كما شدد رحمي على التنفيذ الحاسم لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء في جميع المنشآت والمباني الحكومية والميادين والشوارع العامة، وتنفيذاً لتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الصادرة في هذا الشأن، من خلال كتابه الدوري رقم 75 لسنة 2023، حيث كلف الحضور بالمرور اليومي على كافة المراكز للتأكد من تطبيق تلك التكليفات والتنسيق المستمر بين رؤساء المدن ووحدة المتغيرات المكانية وغرفة العمليات بالديوان.

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