وكيل صحة أسيوط يتفقد مستشفى أبناء صلاح أبو دنقل للأطفال المبتسرين والغسيل الكلوي

أطلقت مديرية الصحة بأسيوط برنامج المشاركة المجتمعية انسجامًا مع رؤية مصر 2030؛ ليكون منصة محفزة وموجهة تسهم في تحقيق التنمية الصحية، من خلال تصميم وتنفيذ شراكات مؤثرة ومستدامة بين القطاع الصحي وجميع مكونات المجتمع، بروح مبادرة واستجابة سريعة.

يأتي ذلك استمراراً لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان بضرورة العمل على تطوير الخدمات الطبية المقدمة للمترددين على المنشآت الصحية ومشاركة المجتمع المدني في ذلك أطلقت مديرية الصحة بأسيوط منذ سنوات برنامج المشاركة المجتمعية والذي يعد أحد مبادرات مديرية الصحة الهادفة إلى تفعيل جميع مكونات المجتمع للإسهام في التنمية الصحية وفتح آفاق جديدة بين قطاع الصحة بأسيوط والمجتمع المدني بما يعزز صحة المواطنين.



وتفقد الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، أعمال تجهيز وحدة الغسيل الكلوي وقسم المبتسرين بقرية درنكة بمستشفى أبناء الحاج صلاح أبو دنقل للأطفال المبتسرين والغسيل الكلوي بدرنكة مشاركة مجتمعية استعدادا للتشغيل الرسمي، ووجه بسرعة الانتهاء من أعمال الفرش الطبي تمهيداً لافتتاحها قريباً وإدخالها ضمن منظومة الصحة بأسيوط وتقديم خدمة صحية لائقة لمواطني قرية درنكة والقرى المجاورة.



وبدأ وكيل الوزارة، الجولة بتفقد وحدتي الغسيل الكلوي والمبتسرين والمقامة على مساحة 341 متر تقريباً وتم تطويرها وتجهيزها بالكامل ووصلت نسبة التنفيذ الي 100% لخدمة ما يزيد عن ألف نسمة تقريبا بالإضافة إلى القري المجاورة ، ويتكون المشروع من مبنى مكون من دور أرضي ودور علوي، ويحتوي الطابق الأرضي من المستشفى على وحدة الكلي الصناعي وتحتوي علي عدد ٨ أجهزة غسيل كلوي منهم أربعة أجهزة دعم من وزارة الصحة و أربعة أجهزة تبرع مشاركه مجتمعية ووحدة معالجة، وغرفة للمستلزمات وغرفة للطبيب وغرفة للتمريض ومكان مخصص الاستراحة المرضي ومرافقيهم ودورات مياه المرضي وغرفة غازات اكسجين وغرفة مولد الكهرباء الدينامو بالإضافة إلى توفير دورات مياه ملحقة بكل من غرفة الطبيب وغرفة التمريض .



كما يحتوي الطابق الأول علي وحدة المبتسرين وتحتوي على عدد ٧ حضانات صالة الحضانات غرفة طبيب غرفة تمريض غرفة تحضير غرفة تعقيم دورات مياه.

رافق وكيل الوزارة في جولته كلا من الدكتور محمد سيد مرزوق وكيل مديرية الصحة للشؤون العلاجية والدكتور أحمد سيد موسي وكيل المديرية للشؤون الوقائية ودكتور عاطف هاشم خلف مسئول الكلي الصناعي بالمديرية والمعتصم بالله السيوطي نائب مدير إدارة المتابعة مساعد مدير الرقابة الداخلية للقطاع الصحي بالمحافظة.

وكيل صحة أسيوط يتفقد مستشفى أبناء صلاح

وكيل صحة أسيوط يتفقد مستشفى أبناء صلاح

وكيل صحة أسيوط يتفقد مستشفى أبناء صلاح

وكيل صحة أسيوط يتفقد مستشفى أبناء صلاح

وكيل صحة أسيوط يتفقد مستشفى أبناء صلاح

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