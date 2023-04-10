تفريغ الكاميرات في واقعة التحرش بطالبة جامعية داخل مول بالتجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بتفريغ كاميرات المراقبة في مول شهير لبيان حقيقة واقعة ترزى لاتهامه بالتحرش بطالبة جامعية جسديا داخل محل عمله بمول شهير بمنطقة التجمع الأول.

وتلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا بوجود حادث تحرش داخل محل ترزى بمول تجارى شهير بنطاق دائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين وجود طرف أول فتاة تدعى “س م”، عمرها 20 سنة، طالبة بكلية تجارة، وطرف ثانى عامل بالمحل، عمره 28 سنة.

وبسؤال الفتاة قالت انها أثناء تواجدها بمحل ترزى لإصلاح ملابسها قام العامل بالتحرش بها جسديا.

وألقي رجال المباحث القبض على المتهم وتم اقتيادة إلى ديوان القسم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.