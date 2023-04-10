الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 3 إثر انقلاب دراجة بخارية بطريق "مصر ـ أسوان" ببني سويف

انقلاب دراجة بخارية
انقلاب دراجة بخارية

أصيب 3 شبان، اليوم الإثنين، إثر وقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بطريق مصر ـ أسوان الزراعي، أمام مدخل قرية باروط بدائرة مركز بني سويف، وتم نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

وتلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ عن وقوع حادث انقلاب دراجة بخارية بالطريق الزراعي أمام مدخل قرية باروط . 

 أسفر الحادث عن إصابة 3 شباب، وتم التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

 وعقب الانتقال والفحص تبين إصابة كلا من بلال رجب سيد 19 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالقدم اليسرى مع اشتباه ما بعد الارتجاج، وعبدالرحمن محمد حسن، 20 عامًا، مصابًا بسحجات وكدمات، محمود رمضان حمزة 22 عامًا، مصابًا بسحجات وكدمات.

وانتقلت سيارتين إسعاف تابعتان لمرفق بني سويف إلى موقع الحادث، وجرى إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى.

الطريق الزراعي انقلاب دراجة بخارية بني سويف حادث انقلاب دراجة بخارية سيارات الإسعاف

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