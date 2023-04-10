انطلاق فعاليات الرواق الأزهري بمركزي شباب الرويسات واغورمى في مطروح

نظمت الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة مطروح، محاضرة بعنوان " الدين والأخلاق " وذلك ضمن فعاليات الرواق الأزهري بمركزي شباب الرويسات الحمام ومركز شباب اغورمي بسيوة.

وألقى الشيخ احمد محمد والشيخ محمود شهاوي الواعظ بالمنطقة الازهرية المحاضرة، بمشاركة العديد من طلائع الحمام وسيوة.

وتأتى الندوة في إطار استمرار الخطة التنفيذية لبروتوكول التعاون المبرم بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة، لإتاحة الفرصة أمام كافة فئات المجتمع لتلقي الوعي الديني والثقافي من منبع الأزهر الصافي، طبقًا للمنهج الوسطي المعتدل الذي يمثل صحيح الإسلام.

جاء ذلك تحت رعاية وبتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور وليد رفاعي مدير عام المديرية ومحمد عبد الرحمن مدير إدارة تنمية النشء.

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