الإثنين 10 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انطلاق فعاليات الرواق الأزهري بمركزي شباب الرويسات واغورمى في مطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نظمت الإدارة المركزية لتنمية النشء بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة مطروح، محاضرة بعنوان " الدين والأخلاق " وذلك ضمن فعاليات الرواق الأزهري  بمركزي شباب الرويسات الحمام ومركز شباب اغورمي بسيوة. 

 وألقى الشيخ  احمد محمد والشيخ  محمود شهاوي  الواعظ بالمنطقة الازهرية المحاضرة، بمشاركة العديد من طلائع الحمام وسيوة. 

وتأتى الندوة  في إطار استمرار الخطة التنفيذية لبروتوكول التعاون المبرم بين الأزهر الشريف ووزارة الشباب والرياضة، لإتاحة الفرصة أمام كافة فئات المجتمع لتلقي الوعي الديني والثقافي من منبع الأزهر الصافي، طبقًا للمنهج الوسطي المعتدل الذي يمثل صحيح الإسلام.

جاء ذلك تحت رعاية وبتوجيهات الدكتور أشرف صبحى  وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور وليد رفاعي مدير عام المديرية ومحمد عبد الرحمن  مدير إدارة تنمية النشء.

FB_IMG_1681121008264
FB_IMG_1681121008264
FB_IMG_1681121006075
FB_IMG_1681121006075
FB_IMG_1681121004076
FB_IMG_1681121004076
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الادارة المركزية لتنمية النشء الأزهر الشريف الرواق الأزهري الدين والأخلاق مطروح سيوة الحمام

الأكثر قراءة

النيابة تصرح بدفن جثة شخص عثر عليه فى السوق بأكتوبر

ضبط متهم بقتل جارته بعد سرقتها فى منطقة البساتين

حبس شخصين بتهمة الترويج لبيع لحوم حمير عبر "فيس بوك"

بدء جلسة محاكمة 5 متهمين بـ"خلية طلائع حسم الثانية"

مصرع عنصر شديد الخطورة في تبادل إطلاق النار بأسيوط

محافظ أسيوط يكرم المتميزين في المشاركة المجتمعية بجامعة أسيوط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

رجال حول الزعماء [1]

جمال-أسعد

التدين والإنسانية

أحمد الصغير

كتيبة 101.. موقعة الشيخ زويد.. يوم الحقيقة والفرز وسقوط الأقنعة!

ماجد حبته

أمعاء البنتاجون على الأرصفة!

محمد العسيري

لروحنا نعود.. ونبقى إحنا

محمود خليل

رمضان «التواصلية الجماعاتية»

محمد المعتصم

الست منى زكى

وائل لطفي

تحت الوصاية

صور

زيارة الرئيس السيسى المفاجئة لقسم شرطة مدينة نصر وحواره مع الضباط والأفراد (ألبوم)

احتفال "غزوة بدر" في السيدة نفيسة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف

أوسطه مغفرة.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الثانى.. مستوطنون يقتحمون بلدة الخضر جنوب بيت لحم

مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى خامس أيام عيد الفصح اليهودى

«الخارجية الفلسطينية» تحذر من أى عدوان عسكرى إسرائيلى وشيك على قطاع غزة