طلاب ذوى الهمم بمدرسة النصر للغات يقدمون عرضًا فنيًا مرتدين الجلباب

تفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم، والدكتورة نيفين الكيلاني مكتبة مدرسة كلية النصر للغات التابعة للمعاهد القومية والتى تشرف عليها وتديرها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث تم الاطلاع على محتويات المكتبة وتضمنت حجر من الرخام تاريخى وكتب التاريخى الإسلامى، كما تم تفقد المعرض الفنى الدائم للمدرسة وشملت أعمال فنية للطلاب، حيث أكد الدكتور رضا حجازى على أهمية ممارسة الأنشطة سواء الفنية أو العلمية كونها تساهم فى بناء شخصية الطفل.

ورافق الوزير فى زيارته محمد عبد الهادى رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية ومحمد عطية مدير الإدارة العامة للتعليم بمصروفات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وعبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للامناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية والدكتورة إيمان حسن مدير عام الأنشطة الطلابية بالوزارة وعدد من قيادات الوزارة.

وقدم طلاب من ذوى الهمم بمدرسة النصر للغات عرضا فنيا مرتدين الجلباب البلدى والصعيدى، بحضور وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى والدكتورة نيفين الكيلاني، وتضمن العرض رقص صعيدى بالعصا على انغام المزمار البلدى.

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