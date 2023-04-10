الإثنين 10 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

طلاب ذوى الهمم بمدرسة النصر للغات يقدمون عرضًا فنيًا مرتدين الجلباب

العرض المسرحي
العرض المسرحي

تفقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم، والدكتورة نيفين الكيلاني مكتبة مدرسة كلية النصر للغات التابعة للمعاهد القومية والتى تشرف عليها وتديرها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث تم الاطلاع على محتويات المكتبة وتضمنت حجر من الرخام تاريخى وكتب التاريخى الإسلامى، كما تم تفقد المعرض الفنى الدائم للمدرسة وشملت أعمال فنية للطلاب، حيث أكد الدكتور رضا حجازى على أهمية ممارسة الأنشطة سواء الفنية أو العلمية كونها تساهم فى بناء شخصية الطفل.

ورافق الوزير فى زيارته محمد عبد الهادى رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية ومحمد عطية مدير الإدارة العامة للتعليم بمصروفات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وعبد الرؤوف علام رئيس المجلس الأعلى للامناء والآباء والمعلمين على مستوى الجمهورية والدكتورة إيمان حسن مدير عام الأنشطة الطلابية بالوزارة وعدد من قيادات الوزارة.

وقدم طلاب من ذوى الهمم بمدرسة النصر للغات عرضا فنيا مرتدين الجلباب البلدى والصعيدى، بحضور وزيرا التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازى والدكتورة نيفين الكيلاني، وتضمن العرض رقص صعيدى بالعصا على انغام المزمار البلدى.

UY
UY
GG
GG
HGF
HGF
الجمعية العامة للمعاهد القومية التربية والتعليم والتعليم الفني الإدارة العامة للتعليم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الجمعية العامة الثاني الثانوي العام التربية والتعليم والتعليم السادس الابتدائى الدكتورة نيفين الكيلان

الأكثر قراءة

النيابة تصرح بدفن جثة شخص عثر عليه فى السوق بأكتوبر

ضبط متهم بقتل جارته بعد سرقتها فى منطقة البساتين

حبس شخصين بتهمة الترويج لبيع لحوم حمير عبر "فيس بوك"

بدء جلسة محاكمة 5 متهمين بـ"خلية طلائع حسم الثانية"

مصرع عنصر شديد الخطورة في تبادل إطلاق النار بأسيوط

محافظ أسيوط يكرم المتميزين في المشاركة المجتمعية بجامعة أسيوط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

رجال حول الزعماء [1]

جمال-أسعد

التدين والإنسانية

أحمد الصغير

كتيبة 101.. موقعة الشيخ زويد.. يوم الحقيقة والفرز وسقوط الأقنعة!

ماجد حبته

أمعاء البنتاجون على الأرصفة!

محمد العسيري

لروحنا نعود.. ونبقى إحنا

محمود خليل

رمضان «التواصلية الجماعاتية»

محمد المعتصم

الست منى زكى

وائل لطفي

تحت الوصاية

صور

زيارة الرئيس السيسى المفاجئة لقسم شرطة مدينة نصر وحواره مع الضباط والأفراد (ألبوم)

احتفال "غزوة بدر" في السيدة نفيسة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف

أوسطه مغفرة.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الثانى.. مستوطنون يقتحمون بلدة الخضر جنوب بيت لحم

مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى خامس أيام عيد الفصح اليهودى

«الخارجية الفلسطينية» تحذر من أى عدوان عسكرى إسرائيلى وشيك على قطاع غزة