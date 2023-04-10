إصابة 12 شخصا بينهم 8 طلاب فى حادث مرورى بالمنيا

أصيب 12 شخصًا بينهم 8 طلاب، إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى، أمام قرية بلنصورة التابعة لمركز أبوقرقاص، فى جنوب محافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى، أمام قرية بلنصورة التابعة لمركز أبوقرقاص، ورجحت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة 12 شخصا بينهم 8 طلاب.

بانتقال الأجهزة الأمنية ورجال المباحث الجنائية، وسيارات فرع هيئة الإسعاف تبين أن المصابين هم: سالم عبد الفتاح 17 عاما، إسلام أبو العلمين 16 عاما، محمد عبد الحميد 15 عاما، يوسف بكر 16 عاما، عبد الستار عزت 16 عاما، عبد الله اليمنى 16 عاما، محمد جمال 17 عاما، نور ناصر 18 عاما، جميعهم طلاب، يقيمون فى قرية جريس بمركز أبوقرقاص.

كما أصيب فى الحادث عرفة حسن 41 عاما، مزارع، تامر على 25 عاما، مزارع، يقيمان بقرية جريس، كما أصيب اثنان مجهولا الاسم والعنوان بغيبوبة تامة، وجرى نقل جميع المصابين إلى مستشفى ملوى التخصصى لتلقى العلاج، حيث تنوعت الإصابات بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور.

انتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث، وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق.