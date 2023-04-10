الإثنين 10 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

حظك اليوم الإثنين 10 أبريل 2023 لمواليد الأبراج الترابية

أبراج
أبراج

تقدم "الدستور" حظك اليوم الإثنين، لمواليد الأبراج الترابية على النحو التالي:
برج الثور
شيء جديد يتم إدخاله على الجبهة الصحية سيكون مفيدًا، سيكون ذكاءك أكثر من كافٍ لإنجاز العمل الذي ترغب في إنجازه بسلاسة، يمكن للبعض اليوم تنظيم رحلة عائلية، هناك إمكانية واضحة للسفر إلى الخارج.
برج العذراء 
من المحتمل أن يكون لشيء ما مدرج في نظامك الغذائي تأثير إيجابي على صحتك العامة، من المحتمل أن يواجه أولئك الذين يلعبون الأسهم العديد من حالات الصعود والهبوط، من المرجح أن يتم الإشادة بكفاءتك في العمل من قبل أولئك الذين يهمهم الأمر، التوترات المتعلقة بشخص ما أو شيء ما قد تفسد السلام والوئام الداخلي.
برج الجدي
سيتمكن المصابون بمرض نمط الحياة من السيطرة عليه والتمتع بصحة جيدة، سيتعين عليك دعم شخص ما لاسترداد أموالك، لأنه قد لا يفعل ذلك طواعية، من الناحية المهنية قد تجد نفسك على بوابة صغيرة قوية، حيث لا تدخر جهداً في التفوق.
صفات الأبراج الترابية:

تتميز الأبراج الترابية بالاشتراك في بعض الصفات وسمات الشخصية، فمن مميزات أصحاب الأبراج الترابية أنهم شخصيات متميزة شديدة الواقعية، ولهم شخصية صلبة وقوية، كما يتميزون بحبهم الشديد للعمل والتفوق، ويركزون دائمًا على هدف معين، ويعملون بكد واجتهاد حتى يصلوا إلى ذلك الهدف.

يحاولون إيجاد الحلول المنطقيّة بما يتعلّق بمشاكلهم مع شريكهم، إلا أن صفاتهم العقلانيّة والصارمة قد تؤثر على علاقاتهم، في بعض الأحيان، يواجهون مشكلة في تقبّل التغييرات التي قد تحصل في العلاقة مع شركائهم، يولون الكثير من الاهتمام بالأحداث والذكريات الجميلة السابقة، وفي علاقاتهم يميلون للتواجد ضمن العلاقات العاطفية طويلة الأمد والملتزمة.

كما تتميز الأبراج الترابية بأنهم من أكثر الأشخاص صبرًا، فهم شخصيات صبورة إلى أقصى الحدود، وهم مخططون جيدون جدًا، حيث يستطيعون عمل خطط طويلة المدى، ويتميزون بالتفكير المنطقي والهدوء الظاهري، كما أنهم عنيدون جدًا، يُعاملون شركاءهم بمحبّة، ويُمكن لشركائهم الثقة بهم.

أبراج ترابية حظك اليوم برج الجدى برج العذراء برج الثور

الأكثر قراءة

مدبولى: إجازة رسمية بمناسبة عيد الفطر وتحرير سيناء من 20 إلى 25 أبريل الجارى

بالزى البدوى والورود.. مطروح تستقبل سفير جمهورية كوريا الجنوبية «صور»

البنك الدولي: انعدام الأمن الغذائي بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا منتشر على نطاق واسع

النقل: نسابق الزمن للانطلاق بالأسطول التجارى المصرى لنقل تجارة مصر الخارجية

سقوط أمطار غزيرة على مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر

حظك اليوم الإثنين 10 أبريل 2023 لمواليد الأبراج الترابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

رجال حول الزعماء [1]

جمال-أسعد

التدين والإنسانية

أحمد الصغير

كتيبة 101.. موقعة الشيخ زويد.. يوم الحقيقة والفرز وسقوط الأقنعة!

ماجد حبته

أمعاء البنتاجون على الأرصفة!

محمد العسيري

لروحنا نعود.. ونبقى إحنا

محمود خليل

رمضان «التواصلية الجماعاتية»

محمد المعتصم

الست منى زكى

وائل لطفي

تحت الوصاية

صور

زيارة الرئيس السيسى المفاجئة لقسم شرطة مدينة نصر وحواره مع الضباط والأفراد (ألبوم)

احتفال "غزوة بدر" في السيدة نفيسة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف

أوسطه مغفرة.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

لليوم الثانى.. مستوطنون يقتحمون بلدة الخضر جنوب بيت لحم

مئات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى فى خامس أيام عيد الفصح اليهودى

«الخارجية الفلسطينية» تحذر من أى عدوان عسكرى إسرائيلى وشيك على قطاع غزة