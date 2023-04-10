الإثنين 10 أبريل 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ضياء خليل مديرًا تنفيذيًا لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور قرارًا بندب الدكتور ضياء خليل، أستاذ الضوئيات بكلية الهندسة جامعة عين شمس لمنصب المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

وأعرب وزير التعليم العالي- في بيان أصدره اليوم- عن خالص شكره وتقديره للدكتور محمد عامر، المدير التنفيذي السابق لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ على جهوده وعطائه المتميز خلال فترة توليه المسئولية "أكتوبر 2020 حتى أبريل 2023"، متمنيا له دوام التوفيق والسداد.

جدير بالذكر أن الدكتور ضياء خليل حصل على درجة الدكتوراه من INPG France عام 1993، وتخصص في هندسة الإلكترونيات والاتصالات، وتخصصه الدقيق هو علم الاتصالات الضوئية.. له مسيرة علمية تمتد إلى 35 عاما من الخبرة في أنظمة الضوئيات الدقيقة، بما في ذلك الإلكترونيات الضوئية المتكاملة وتكنولوجيا النظم الكهروميكانيكية الصغرى.

وحصل الدكتور ضياء خليل على جائزة الدولة التقديرية، وصنف ضمن أفضل 2% من العلماء على مستوى العالم من حيث التأثير المرجعي وفقا لدراسة جامعة ستانفورد التي أصدرتها قاعدة Elsevier.

التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور الكهروميكانيكية إلكترونيات والاتصالات المبتكرين والنوابغ تكنولوجيا النظم جائزة الدولة التقديرية جامعة عين شمس

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