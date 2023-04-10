الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

موانئ البحرالأحمر
موانئ البحرالأحمر

ذكرت هيئة موانئ البحر الأحمر أنه تم تداول 15 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة و842 شاحنة و40 سيارة بموانئها، فضلا عن وصول ومغادرة 1280 راكبا، مشيرة إلى أن إجمالي السفن المتواجدة على أرصفة الموانئ بلغ 8 سفن.

وأضافت الهيئة - في بيان اليوم الاثنين - أن الواردات بلغت 3 آلاف طن بضائع، و338 شاحنة، و34 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 12 ألف طن بضائع، و504 شاحنات، و6 سيارات.

وأشارت إلى أن ميناء سفاجا استقبل 3 سفن (أمل، دليلة،POS ANGEL)، وغادرته السفينتان (الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس)، كما شهد ميناء نويبع تداول 2900 طن بضائع و300 شاحنة، وتصل إليه السفينة (سينا)، بينما غادرته السفينتان (أيلة، بريدج).

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