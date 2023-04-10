المصريين الأحرار: زيارة الرئيس لقسم شرطة مدينة نصر غير مسبوقة

قال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لقسم شرطة مدينة نصر غير مسبوقة، مشيرا إلى أنه لم يقم أي رئيس من قبل بمثل ذلك.

وأضاف "خليل" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “هذا الصباح” عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن اختيار قسم شرطة مدينة نصر أول يمثل قطاعات مختلفة من المجتمع المصري، مؤكدا أن القيادة السياسية ترغب في السماع من المسئولين عن هذا القسم طبيعة المشاكل التي تواجه المواطن المصري.

وتابع رئيس حزب المصريين الأحرار، أن اختيار الرئيس لوقت الإفطار يعطي بعد إنساني واجتماعي حيث دعا الجميع للإفطار وإدارة حوار إنساني.