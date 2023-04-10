الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

الغيطي يكشف خطة رفع كفاءة محطات المياه المغذية للتجمع الأول والخامس والرحاب

المهندس عبد الرؤف
المهندس عبد الرؤف الغيطي

 تابع المهندس عبدالرؤوف حامد الغيطي رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، تطوير محطات المياه رافعي 4 -5  مياه شرب  المغذية للتجمع الأول والخامس ومدينة الرحاب بالقاهرة الجديدة، بصحبة المهندس ناجح فرحان نائب رئيس الجهاز والمشرف على محطات الصرف والمياه بالمدينة ومسئولي شبكات المياه ومدير عام الكهرباء ومعاونى رئيس الجهاز. 

 

وأعلن المهندس عبد الرؤوف حامد الغيطي، عن تفاصيل خطة تطوير رفع كفاءة محطات المياة بالمدينة حيث إنه جار تنفيذ أعمال التأهيل والإحلال  والتجديد  بالمحطات ولذلك لرفع كفاءتها ولذلك لعدم قطع المياه. 

 

وأكد تسريع  بإدخال المهمات الكهروميكانيكية الخدمة ومتابعة تجميع الطلمبات والمحركات والمحابس وخطوط السحب والطرد والمشغلات الكهربائيه وبوادئ الحركة الناعمة.

 

وأشار إلى أنه جار تنفيذ أعمال المناورة اللازمة بتلك المحطات لسرعة إدخال طلمبات جديدة للخدمة لإضافة تصرفات مياه شرب إضافية للتجمع الاول والرحاب والتجمع الخامس والمناطق المحيطة.   

وأعلن رئيس الجهاز، جاهزية مولدات الطوارئ والخلايا الكهربائية بموزعات الكهرباء والاطمئنان على جاهزية مصادر الكهرباء بالمحطات وكذلك التجهيز للأعمال الكهروميكانيكية المستقبلية والعاجلة اللازمة للمحطات المختلفة بروافع 2،3،4،5 مياه شرب. 

وأفاد البدء في التجهيزات لتنفيذ خط إضافى صلب قطر (2200مم) أو (2600مم) ببعض الأماكن طبقاً للمسار حسب القطاع الطولي والعرضي للطريق والتقاطعات من مإخذ المعادي إلى محطة تنقية مياه الشرب القاهرة الجديدة.


يأتي ذلك استكمالا للخط الحالي للوصول إلى الكمية الإجمالية المنتجة والمغذية لمدينة القاهرة الجديدة من مأخذ المعادي وكذلك لعدم الاضطرار لقطع المياه في حالة حدوث أي أعطال بالخط القديم.
 

القاهرة الجديدة تطوير محطة مياه المغذية الرحاب التجمع الاول الخامس

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