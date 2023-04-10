أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسى لـ178820 جنديًا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 178 ألفًا و820 جنديًا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضًا 3 آلاف و637 دبابة و7 آلاف و28 من المركبات المدرعة و2750 من النظم المدفعية و534 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و282 من أنظمة الدفاع الجوي و307 من الطائرات المقاتلة و292 مروحية و18 سفينة حربية، فضلًا عن 5 آلاف و607 من المركبات وخزانات وقود، بالإضافة إلى 311 من المعدات الخاصة".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أمر، في 24 فبراير من العام الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرًا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.