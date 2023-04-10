استطلاع: 65% من الأمريكيين لا يثقون بقدرة بايدن على اتخاذ قرارات اقتصادية حكيمة

أظهر استطلاع لمركز "بيو" الأمريكي للأبحاث، أن أكثر من نصف الأمريكيين لا يثقون في قدرة بايدن على اتخاذ قرارات حكيمة بشأن السياسة الاقتصادية.

وكشفت نتائج الاستطلاع الذي نشرته مجلة "فوربس" الأمريكية، أن أكثر من نصف الأمريكيين لا يثقون في قدرة الرئيس جو بايدن على التعامل بفعالية مع الصين.

وجاءت نتائج الاستطلاع أن 37٪ يوافقون على أداء بايدن الوظيفي للرئيس الأمريكي جو بايدن، بينما 60٪ لا يوافقون، وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من 27 مارس إلى 2 أبريل على 5079 عضوًا من لجنة الاتجاهات الأمريكية الممثلة على المستوى الوطني بالمركز.

- ثلثا الأمريكيين غير واثقين من قدرة بايدن للتعامل بفعالية مع الصين

وأفاد حوالي ثلثي الأمريكيين بنسبة 65٪ أنهم إما "غير واثقين جدًا" أو "غير واثقين على الإطلاق" في بايدن للتعامل بفعالية مع الصين حسبما أفادت نتائج الاستطلاع.

وأعرب حوالي 37٪ عن عدم ثقتهم على الإطلاق، وقال 28٪ إنهم لم يكونوا واثقين جدًا، كما أعرب الكثيرون عن مستويات منخفضة من الثقة به للعمل على اتخاذ قرارات جيدة بشأن السياسة الاقتصادية.

وقال التقرير أن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين توترت بسبب العوامل الجيوسياسية، بما في ذلك علاقات بكين الوثيقة مع روسيا، والخلافات حول تايوان، والمخاوف الأمنية الأمريكية بشأن "تيك توك" في بكين.

وقال التقرير أن اتجاهات الأعمال التجارية بين الولايات المتحدة والصين كانت أكثر تفاوتًا في الأشهر، منذ أن ألغت بكين أسوأ سياسة "صفر كوفيد" في ديسمبر الماضي ومن بين الشركات الأمريكية التي لها مصالح تجارية كبيرة في البلاد، زار الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك، الصين الشهر الماضي.

وذكرت بلومبرج أن إيلون ماسك سيكون هناك في نهاية هذا الأسبوع في شنجهاي، كما أعلنت تسلا أنها ستبني مصنعًا ضخمًا جديدًا في شنجهاي مخصصًا لتصنيع منتج تخزين الطاقة الخاص بالشركة.