الإثنين 10 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: دعوة السيسى قادة العالم للاستثمار في قطاع الصحة "وثيقة عمل" دولية

النائب الصافي عبد
النائب الصافي عبد العال عضو مجلس النواب

قال النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لقادة العالم إلى العمل الدؤوب نحو الاستثمار في الصحة، بصفتها إحدى أهم الأولويات على المستوى الدولي، وثيقة عمل محلية ودولية للاستثمار في قطاع الصحة خلال السنوات المقبلة، إيمانا بضرورة إحداث طفرة صحية في قطاع الصحة محليًا ودوليًا.

ولفت عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم، إلى التطورات الصحية والجوائح والأوبئة، والتي أصبحت تحتم على الدول والحكومات جعل قطاع الصحة أولوية، مشيرا إلى الجهود التي قامت بها مصر طوال السنوات الماضية في مجال قطاع الصحة، وأصبحت بمثابة تجربة إقليمية ودولية رائدة، تثير إعجاب العالم.

كما أشار عضو مجلس النواب، إلى أن دعوة الرئيس العالم للاستثمار في قطاع الصحة، يؤكد رؤية مصر، بالعمل على تحسين ودفع المنظومة الصحية إلى الأمام والحرص على تسخير كل الإمكانيات لتوفير التغطية الصحية الشاملة للمصريين، والتغلب على التحديات الهيكلية التي تواجهه ومعالجة المشكلات المتراكمة، لرفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للملايين.

في سياق متصل، أكد الصافي عبد العال، أن الطفرة التي حدثت في القطاع الصحي بتوجيهات السيسي كانت ولا تزال طفرة مدروسة، وعبر برنامج وطني محدد، لخدمة ملايين المصريين من خلال مبادرات صحية حيوية، منها 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي، ومبادرة إنهاء قوائم الانتظار وصحة المرأة والطفل، مشيرا إلى أن ما تحقق من طفرة صحية طوال السنوات الماضية، يعود إلى رؤية متكاملة من جانب الرئيس السيسي.

واختتم النائب الصافي عبد العال، بالاشادة بالتجربة الرائدة لمصر في القضاء على فيروس سى، والتي نالت إشادات دولية باعتبارها إحدى التجارب الرائدة على الصعيد الدولي، بعلاج أكثر من 4 ملايين مصاب بفيروس سى والقضاء على المرض نهائيا.

التغطية الصحية الشاملة 100 مليون صحة القطاع الصحي النائب الصافي عبد العال المنظومة الصحية جودة الخدمات الصحية مبادرات صحية

الأكثر قراءة

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 18.. ملخص كامل للحلقة الثامنة عشر

الرئيس السيسى يفاجئ قسم شرطة مدينة نصر أول بالزيارة (فيديو وصور)

«الدستور» تحاور «سيد العمدة».. أحمد فهيم: تشبيهى بالراحل خالد صالح «شرف كبير»

إعلامى يكشف موعد تسديد كهربا غرامة الزمالك

مقتل 3 أشخاص بينهم طفل بحادث إطلاق نار بمدينة أورلاندو الأمريكية

"الرياضة مشروع حياة".. دورات رياضية فى مراكز الشباب بدمياط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كتيبة 101.. موقعة الشيخ زويد.. يوم الحقيقة والفرز وسقوط الأقنعة!

ماجد حبته

أمعاء البنتاجون على الأرصفة!

محمد العسيري

لروحنا نعود.. ونبقى إحنا

محمود خليل

رمضان «التواصلية الجماعاتية»

محمد المعتصم

الست منى زكى

وائل لطفي

تحت الوصاية

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟! (3).. محمد كريم..علماء الأزهر.. السيد عمر مكرم.. سليمان الحلبى.. زعماء صنعتهم الأقدار!

محمد عمر

رسالة للسودان.. مصر ستظل معكم قلبا وقالبا

صور

زيارة الرئيس السيسى المفاجئة لقسم شرطة مدينة نصر وحواره مع الضباط والأفراد (ألبوم)

احتفال "غزوة بدر" في السيدة نفيسة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف

أوسطه مغفرة.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

اجتماع مفاجئ بين نتنياهو ولابيد.. هل ناقشا بدء عملية عسكرية على غزة؟

شكوى لمجلس الأمن بسبب مسيرة لوزراء إسرائيلين لتعميق الاستيطان

الجيش الإسرائيلى يقصف منزل شقيق بشار الأسد