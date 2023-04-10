تاريخ حافل من التضامن.. "القاهرة الإخبارية" تستعرض العلاقات المصرية السودانية

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا عن العلاقات المصرية السودانية، أشار إلى أن البلدين بينهما تاريخ حافل من التضامن والمصالح المتبادلة بين شعبي وادي النيل، وأيضًا علاقات اقتصادية متنامية.

وأشار التقرير إلى أن التاريخ الحافل بين البلدين يعززه حاضرًا يشهد تأكيد القاهرة الدائم على علاقات الأخوة والتكامل مع الخرطوم.

وأكد تقرير "القاهرة الإخبارية" أن السودان كان دائمًا له أولوية في سياسية مصر على مختلف الأصعدة خاصة عقب ثورة 30 يونيو عام 2013.

فعلى الصعيد الاقتصادي شهدت العلاقات بين البلدين عدة خطوات ترجمت الرغبة الحقيقية لدى القاهرة والخرطوم في المضي نحو التكامل الاقتصادي، حيث تم افتتاح ميناء قسطل البري بين البلدين لتسهيل حركة الأشخاص المسافرين، إضافة إلى مناطق خدمات جمركية ومخازن حجر بيطري وساحات انتظار للسيارات والشاحنات، الأمر الذي ساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وفي إطار تنفيذ وثيقة الشراكة الاستراتيجية التي تم التوقيع عليها بين البلدين في عام 2016 عمل البلدان على اتخاذ كافة الخطوات لتفعيل المشروعات الاستراتيجية الكبرى التي تم الاتفاق عليها، بما فيها مشروعات الربط الكهربائي وخطوط السكك الحديدية وهي المشروعات التي ساهمت في إحداث نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية بين مصر والسودان.