الإحصاء: 1.5 مليار دولار صادرات عبرت ميناء الإسكندرية مطلع 2023

رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، خريطة الصادرات المصرية عن طريق الموانئ الحدودية، والتى بلغت 3.8 مليار دولار فى مطلع عام 2023 مقارنة بنحو 4.1 مليار دولار فى الفترة المناظرة للعام السابق.



وجاء ميناء الاسكندرية فى المرتبة الأولى بقيمة 1.556 مليار دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 1.513 مليار دولار خلال شهر يناير من عام 2022 بارتفاع قيمته 43.097 مليون دولار، يليه ميناء السويس والذى بلغت قيمة الصادرات المصرية عن طريقه 670 مليون دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 797.5 مليون دولار خلال شهر يناير من عام 2022.



وسجلت قيمة الصادرات المصرية عبر المطارات نحو 471.4 مليون دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 662.8 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 191.4 مليون دولار، كذلك سجلت الصادرات عبر ميناء دمياط 255.8 مليون دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 201 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 54.7 مليون دولار.



ارتفعت أيضًا الصادرات عبر ميناء بورسعيد لـ 167.2 مليون دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل144.8 مليون دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 22.3 مليون دولار.

كانت قيمة العجز فـى الميزان التجارى قد تراجعت إلى 2.48 مليار دولار خلال شهر يناير 2023 مقابل 4.68 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابـق بنسبــة انخفاض قدرها 47.0 ٪.

وانخفضت قيمـة الصادرات بنسبـة 7.1 ٪ حيـث بلغـت 3.85 مليـار دولار خـلال شهــر يناير 2023 مقابــل 4.15 مليار دولار لنفس الشهر مـن العــام السابـق، ويرجــع ذلك إلي انخفاض قيمـة صــادرات بعض السلع وأهمها:



( منتجات البترول بنسبة 11.9 ٪، ملابس جاهزة بنسبة 5.1 ٪، البترول الخام بنسبــة 43.7 %، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 32.4 ٪) .



بينما ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر يناير 2023 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا ( الغاز الطبيعي والمسال بنسبـة 4.8 ٪ ، فواكه طازجة بنسبة 9.6 ٪، أسمدة بنسبة 23.0 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 39.9 %).