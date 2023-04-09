الأحد 09 أبريل 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 18.. حزلقوم يخسر سيارته التي راهن عليها بعد هزيمة فريقه

الكبير أوي 7
الكبير أوي 7

حضر فاروق سماحة صاحب مصنع الطوب الأحمر إلى حزلقوم شقيق جوني والكبير عمدة المزاريطة الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد مكي بعدما خسر فريقه بنتيجة 5 مقابل لا شيء ضمن أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 18.

 

احداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 18

وشمت فاروق سماحة في نتيجة المباراة بعد نهاية الشوط الثاني خسر فريق الشرابية للشرابات المملوك لحزلقوم بنتيجة 5/ 0، وحزلقوم يخبره أنهم سيتقابلوا مرة أخرى ويسلمه سيارته التي تراهن عليها قبل المباراة.

 

مواعيد إعادة مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 18

ويعاد امسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 18 في تمام الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والساعة 2 مساء، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 1.45 صباحًا والساعة 3.30 مساء، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الرقمية الساعة 6.20 مساء.

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 18.. حزلقوم يطلب من فريقه هدف في الدقيقة 90

مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 18.. فريق حزلقوم «الشرابية للشرابات» يُهزم بـ3 أهداف

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.

وظهر عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف في الحلقات الأولى من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع من بينهم الفنانة نور اللبنانية التي جسدت شخصية الدكتورة جميلة استشاري العلاقات الزوجية، والفنان علاء مرسي الذي لعب شخصية عم فخري، والفنان أوتاكا الذي جسد شخصية سائق التاكسي محمود ريجاتا، والفنان الكبير أحمد السقا الذي ظهر بشخصيته الحقيقية ضمن أحداث المسلسل، ومؤخرًا في الحلقات الماضية ظهرت الفنانة أيتن عامر ضيف شرف المسلسل حتي الحلقة الثانية عشر.

مسلسل الكبير اوي 7 الكبير اوي الجزء السابع الكبير اوي الجزء 7 مسلسل الكبير أوي 7 مسلسل الكبير أوى 7 الحلقة 18 مواعيد مسلسل الكبير أوي 7 مواعيد مسلسل الكبير مسلسل الكبير أوى 7 رمضان 2023 مسلسل رمضان 2023 حلقة الكبير قوى 18 مسلسل الكبير أوى 7 الحلقه الثامنة عشر مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 7 مسلسل الكبير أوى 7 حلقه 18 موعد مسلسل الكبير أوى 7 مسلسل الكبير أوى 7 حلقه 7 مواعيد مسلسل الكبير أوى 18 رمضان 2023 أحمد مكى watch it مسلسلات المتحدة المتحدة

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يفاجئ قسم شرطة مدينة نصر أول بالزيارة (فيديو وصور)

المهام الأدائية للصف الخامس الترم الثاني 2023 مهارات مهنية

السيسي يحاور مواطنا فى قسم شرطة مدينة نصر: "جاى تعمل محضر ليه؟"

رغم تراجع القيمة الإجمالية.. 8 سلع ارتفعت وارداتها مطلع 2023: أبرزها البترول والقمح

شهر أحزان.. ضحية كلب مذيعة شهيرة ينهى معركته مع الموت.. القصة الكاملة

البلدي بـ100 جنيه.. أسعار الدواجن خلال التعاملات المسائية اليوم الأحد 9 أبريل 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

كتيبة 101.. موقعة الشيخ زويد.. يوم الحقيقة والفرز وسقوط الأقنعة!

ماجد حبته

أمعاء البنتاجون على الأرصفة!

محمد العسيري

لروحنا نعود.. ونبقى إحنا

محمود خليل

رمضان «التواصلية الجماعاتية»

محمد المعتصم

الست منى زكى

وائل لطفي

تحت الوصاية

أحمد الصغير

كيف قاوم المصريون الحملة الفرنسية؟! (3).. محمد كريم..علماء الأزهر.. السيد عمر مكرم.. سليمان الحلبى.. زعماء صنعتهم الأقدار!

محمد عمر

رسالة للسودان.. مصر ستظل معكم قلبا وقالبا

صور

زيارة الرئيس السيسى المفاجئة لقسم شرطة مدينة نصر وحواره مع الضباط والأفراد (ألبوم)

احتفال "غزوة بدر" في السيدة نفيسة بحضور وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة ونقيب الأشراف

أوسطه مغفرة.. صلاة التراويح من مسجد عمرو بن العاص

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يقصف منزل شقيق بشار الأسد

الرئاسة الفلسطينية: الاستفزازات الإسرائيلية بحق الأقصى مرفوضة

الأردن يدين الاقتحامات الإسرائيلية المكثفة للمسجد الأقصى