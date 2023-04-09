مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 18.. حزلقوم يخسر سيارته التي راهن عليها بعد هزيمة فريقه

حضر فاروق سماحة صاحب مصنع الطوب الأحمر إلى حزلقوم شقيق جوني والكبير عمدة المزاريطة الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد مكي بعدما خسر فريقه بنتيجة 5 مقابل لا شيء ضمن أحداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 18.

احداث مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 18

وشمت فاروق سماحة في نتيجة المباراة بعد نهاية الشوط الثاني خسر فريق الشرابية للشرابات المملوك لحزلقوم بنتيجة 5/ 0، وحزلقوم يخبره أنهم سيتقابلوا مرة أخرى ويسلمه سيارته التي تراهن عليها قبل المباراة.

مواعيد إعادة مسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 18

ويعاد امسلسل الكبير أوي 7 الحلقة 18 في تمام الساعة 12.30 بعد منتصف الليل، والساعة 2 مساء، كما يعرض على قناة ON دراما الساعة 7.30 مساء ويعاد الساعة 1.45 صباحًا والساعة 3.30 مساء، بالإضافة إلى عرضه على منصة watch it الرقمية الساعة 6.20 مساء.

مسلسل "الكبير أوي 7" بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.

وظهر عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف في الحلقات الأولى من مسلسل الكبير أوي الجزء السابع من بينهم الفنانة نور اللبنانية التي جسدت شخصية الدكتورة جميلة استشاري العلاقات الزوجية، والفنان علاء مرسي الذي لعب شخصية عم فخري، والفنان أوتاكا الذي جسد شخصية سائق التاكسي محمود ريجاتا، والفنان الكبير أحمد السقا الذي ظهر بشخصيته الحقيقية ضمن أحداث المسلسل، ومؤخرًا في الحلقات الماضية ظهرت الفنانة أيتن عامر ضيف شرف المسلسل حتي الحلقة الثانية عشر.