الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 11 شخص في حادث تصادم بالطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ

حادث مروري
حادث مروري

أصيب 11 شخص، بإصابات متفرقة في حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الدولي الساحلي بكفر الشيخ، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين، لمستشفى بلطيم النموذجي، لتلقي الإسعافات اللازمة.

تلقت غرفة العمليات بالمحافظة ومديرية الصحة، إشارة تفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الدولي الساحلي، وهرت 9 سيارات إسعاف لموقع الحادث، نقل المصابين، لمستشفى بلطيم النموذجي.

وتبين من تقرير المستشفى إصابة كلًا من: مصطفى سعد الله سعد، 56 سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، حمادة صبرى حموده، 21 سنة، بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، و الشيماء ايهاب السيد، 26سنة، بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وأسماء جمعه انور،22سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأدهم خالد مصطفى عبده،21سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأم هاشم عبد الرؤف عامر، 26سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وصباح محمد ابراهيم، 45سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ،وأحمد طه عبدالله 24سنة، بكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، وإبراهيم زيدان محمد عبدالعاطى، 19سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، وهبه ابراهيم زيدان، 36سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ورغده عبدالناصر ابراهيم عبدالدايم، 26سنة، بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

ومؤخرا ، أُصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة إثر حادث تصادم على طريق دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت المصابين لمستشفى دسوق العام.

وتلقت غرفة عمليات مديرية الصحة، إشارة بوقوع حادث تصادم على طريق الدولي دسوق، بين سيارتين أدى لإصابة 6 أشخاص وجميعهم من المحمودية بمحافظة البحيرة، وجرى نقلهم لمستشفى دسوق العام لتلقي العلاج اللازم.

وتبيّن من سجلات المستشفى إصابة كل من إيهاب خميس عزومة، 14سنة، تهتك بالكتف الأيسر، وعاطف رجب عاطف، 20 سنة، بجروح متفرقة بالحسم، وحمادة محمد بهنسي، 30سنة، بجروح متفرقة في الجسم، ورمضان أحمد رمضان، 30 سنة، بجروح متفرقة بالحسم، ومحمد أحمد رمضان، 25سنة، بجروح متفرقة بالحسم، وأحمد جمعة عبدالسلام، 21 سنة، بجروح متفرقة بالحسم، ويتلقى المصابون العلاج اللازم.

 

مصابين حادث مستشفى بلطيم الطريق الدولي كفر الشيخ

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