الإثنين 10 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

منحة حكومة سلوفاكيا 2023 للدراسة فى أوروبا

منح دراسية
منح دراسية

تقدم  حكومة سلوفاكيا  منحة دراسية للطلاب المصريين 2023 في أوروبا  ممولة بالكامل، حيث تسعى منحة الحكومة السلوفاكية لدعم الطلاب الأجانب في معظم دول العالم، ويقدم موقع "الدستور" التفاصيل الكاملة للتقديم على منحة حكومة سلوفاكيا 2023.

شرح المنحة السلوفاكية

وافقت حكومة الجمهورية السلوفاكية على إنشاء برنامج المنح الدراسية الوطني للجمهورية السلوفاكية لدعم تنقل الطلاب الجامعيين وطلاب الدكتوراة ومعلمي الجامعات والباحثين والفنانين.

يتم تمويل المنح الدراسية في إطار برنامج المنح الوطنية للجمهورية السلوفاكية من ميزانية الدولة للجمهورية السلوفاكية ومن الاتحاد الأوروبي في إطار الاستثمار: "دعم تدويل البيئة الأكاديمية" المكون: "جذب المواهب والاحتفاظ بها" في خطة التعافي والمرونة للجمهورية السلوفاكية.

يتم تمويل المنحة السلوفاكية للطلاب الدوليين للدراسة في أوروبا من قبل وزارة التعليم والعلوم والبحوث والرياضة في جمهورية سلوفاكيا، تُمنح هذه المنحة للمرشحين الراغبين في الحصول على إقامة قصيرة (بشكل عام من 3 إلى 10 أشهر) في سلوفاكيا لأغراض البحث أو الدراسة.

تقع سلوفاكيا في وسط أوروبا، وتبلغ مساحتها 49000 كيلومتر مربع ويبلغ عدد سكانها أكثر من 5.4 مليون نسمة. جمهورية سلوفاكيا هي عضو في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن والأمم المتحدة.
الجهة المانحة
وزارة خارجية حكومة سلوفاكيا.
اسم المنحة
National Scholarship Programme of the Slovak Republic

الدول المتاحة للتقديم
الإمارات العربية المتحدة، البحرين، جيبوتي، الجزائر، مصر، العراق، الأردن، جزر القمر، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، موريتانيا، عُمان، فلسطين، قطر، المملكة العربية السعودية السودان، الصومال،  سوريا، تونس، اليمن.

المرحلة الدراسية

التمويل
توفر منحة الحكومة التمويل كما يلي:

طالب بكالوريوس 400 يورو شهريًا.
طالب دكتوراة 734 يورو شهريًا.
تأمين صحي..
منح تذاكر السفر ما يصل 1000 يورو.

الملفات المطلوبة
يجب تقديم المستندات التالية:

شهادة الدراسة.
خطاب النية. 
صورة جواز السفر.
خطاب توصية.
شهادة لغة إذا متاحة.

آخر موْعد للتقديم
30 أبريل 2023.
 

كيفية التقديم
من خلال هذا الرابط:  https://granty.saia.sk/Pages/Registracia.aspx.

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