رئيس جامعة طنطا ينظم مائدة افطار جماعى للعمالة المؤقتة فى الجامعة

للعام الثانى على التوالى؛ نظم الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، مأدبة إفطار جماعى لعدد ٦٠٠ من العمالة المؤقتة، بجامعة طنطا وأسرهم، وذلك بمجمع الكليات بسبرباي، بحضور الدكتور ممدوح المصري، عميد كلية الاداب، ومستشار الإتصال السياسي للجامعة، والدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب ومستشار الجامعة للشئون الطبية وتطوير المستشفيات، وأمناء الكليات، وأمين عام الجامعة.

أعرب الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، عن سعادته بمشاركته للعاملين المؤقتين بالجامعة وأسرهم فى هذا الافطار، داعيًا المولى عز وجل أن يعيده عليهم وعلى مصر والأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، مؤكداً حرصه الدائم على دعوتهم سنويا بصفته الشخصية والتواصل المستمر مع كافة العاملين ومشاركتهم جميع المناسبات لدعم العلاقات الإنسانية والاجتماعية ودعم أواصر المحبة والإخاء بين العاملين من مختلف كليات وإدارات الجامعة، مشيداً بحسن تنظيم الإفطار الجماعي اليوم، وظهوره بهذا الشكل اللائق.

من جانبهم أعرب العاملون، عن خالص سعادتهم بدعوة رئيس الجامعة لهم ومشاركته الافطار معهم في جو أسرى مبهج، موجهين خالص الشكر لسيادته واشاروا الى تقديرهم الكامل لما تقوم به الجامعة من اجراءات لتحسين احوالهم الوظيفية والمعيشية بالتوازى مع ما تحققه الجامعة من انجازات على كافة الاصعدة.

وفى سياق متصل، أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا ورئيس لجنة اختيار عمداء الكليات بالجامعة، اليوم، القائمة المبدئية للمتقدمين لشغل وظيفة عميد كلية التربية الرياضية للأساتذة العاملين بالكلية.

ضمت قائمة المتقدمين- مرتبين ترتيباً أبجديا- الدكتور أحمد على العطار، أستاذ ورئيس قسم علوم الصحة الرياضية بالكلية والدكتور علاء حلويش، أستاذ المنازلات والرياضات الفردية وعميد الكلية، والدكتور هانى سعيد عبد المنعم أستاذ بقسم الألعاب الجماعية ورياضات المضرب بالكلية، والدكتورة هبة روحي أبو المعاطي أستاذ ورئيس قسم التدريب وعلوم الحركة الرياضية بالكلية.

أوضح رئيس الجامعة، أنه وفقاً للجدول الزمني تبدأ اللجنة في تلقي الطعون يومى الأحد 9 ابريل حتى الاثنين 10 ابريل ويتم فحصها وإعلان القائمة النهائية للمرشحين يوم الثلاثاء 11 ابريل ، في حين يتم فحص ملفات المتقدمين وإجراء المقابلات الشخصية وإعداد التقرير النهائي يوم الثلاثاء 18 ابريل 2023، ويبدأ تلقى الطعون من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الساعة الثالثة عصراً.