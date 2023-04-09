مصرع مواطن أثناء ضبط إذاعة القرآن الكريم بأعلى مسجد بالقليوبية

لقى مواطن مصرعه بمنطقة عزبة القلا، التابعة لمركز بنها بمحافظة القليوبية، بسبب سقوطه من على سلم أثناء قيامه بالصعود أعلى مسجد القرية لإصلاح بث إشارة إذاعة القرآن الكريم للمسجد قبل الإفطار بنهار رمضان، حرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي صرحت بالدفن.

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من الأهالي بوفاة مواطن خلال ضبطه إشارة بث إذاعة القرآن بمسجد دائرة مركز شرطة بنها.

وكشفت تحريات المباحث عن أن المتوفى لا يعمل بالمسجد وكان متطوعا لخدمة المسجد، ويوم الواقعة صعد على سلم خشبي لضبط إشارة بث إذاعة القرآن الكريم للمسجد كمساعدة منه، إلا أنه سقط وأحدثت إصابته التي أدت لوفاته.

تم نقل الجثة للمستشفى والذي صرح بالدفن وشيع المئات من أهالي بلدته جثمانه إلى مثواه الأخير بالقرية وسط أحزانهم داعين الله له بالرحمة والمغفرة.