الأحد 09 أبريل 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المؤبد لشخصين بتهمة سرقة تروسيكل ودراجة وهاتفًا بالإكراه ببورسعيد

حبس
حبس

عاقبت محكمة جنايات بورسعيد، الأحد، متهمين بالسجن المؤبد في واقعة سرقة بالإكراه.

 صدر الحكم  برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير.

تعود أحداث الواقعة عندما قام المتهمان "ال.ب"، و"م. م" بسرقة المنقولات دراجة آلية وتروسيكل وهاتف محمول والمملوكين للمجني عليهما "ماجد . ا"، و"محمد . م "، وكان ذلك بالطريق العام وبطريق الإكراه الواقع عليهما بأن أشهرا في وجههما سلاحين أبيضين مطواة مهددين بها إياهما مما بث الرعب في نفسهما وشل مقاومتهما، وتمكنا بتلك الوسيلة القصرية من الاستيلاء على المنقولات خاصتهما كرها عنهما، وأحرزا بغير ترخيص سلاحين أبيضين مطواة. 

وأسفرت التحريات السرية عن صحة ارتكاب المتهمين الواقعة وعزي قصدهما من ارتكاب الواقعة الاستيلاء على المنقولات المملوكة للمجني عليهما كرها عنهما. 

محكمة جنايات بورسعيد السجن المؤبد سرقة المستشار جودت ميخائيل قديس دراجة الية تروسيكل هاتف محمول

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